Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak? Bütün hazırlıklar tamam!

Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gündeme getirilen bedelli askerlik konusunda hazırlıklar tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığının teknik hazırlıkları bitirdiği, alternatifli hazırlanan bedelli uygulaması konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi. Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bedelli askerlik konusunda yaş ve ücret için 4 ayrı seçenek hazırlandı. Ancak, 26 veya 27 yaş alternatifinin ön planda olduğu belirtildi.

TÜM TEKNİK HAZIRLIKLAR TAMAM



Türkiye gazetesinin haberine göre, ücret konusunda da farklı rakamları içeren önerilerin hazırlandığını dile getiren hükümet kaynakları “Tüm teknik hazırlıklar tamam. Cumhurbaşkanımızla yapılacak istişareden sonra, hem yaş hem de ücret netleştirilmiş olacak. Geçmiş dönemde 2011 ve 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik uygulamaları da baz alınarak, kıyaslamalı olarak bir hazırlık yapıldı. Ama henüz netleşmiş bir şey yok. Son kararı Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılacak toplantıdan sonra vereceğiz” diye konuştu. Çıkarılacak bedelli askerlik uygulamasında yaş sınırının, ‘yasanın yürürlüğe girdiği tarihte belirlenen yaşı doldurma’ şeklinde olacağı belirtiliyor.