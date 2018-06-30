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Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak? Bütün hazırlıklar tamam!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 04:48 | Son Güncelleme

Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda 4 ayrı alternatif hazırlandı. 26 veya 27 yaş seçeneği ön plana çıkarken, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak? Bütün hazırlıklar tamam!

Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gündeme getirilen bedelli askerlik konusunda hazırlıklar tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığının teknik hazırlıkları bitirdiği, alternatifli hazırlanan bedelli uygulaması konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi. Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bedelli askerlik konusunda yaş ve ücret için 4 ayrı seçenek hazırlandı. Ancak, 26 veya 27 yaş alternatifinin ön planda olduğu belirtildi.

TÜM TEKNİK HAZIRLIKLAR TAMAM

Türkiye gazetesinin haberine göre, ücret konusunda da farklı rakamları içeren önerilerin hazırlandığını dile getiren hükümet kaynakları “Tüm teknik hazırlıklar tamam. Cumhurbaşkanımızla yapılacak istişareden sonra, hem yaş hem de ücret netleştirilmiş olacak. Geçmiş dönemde 2011 ve 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik uygulamaları da baz alınarak, kıyaslamalı olarak bir hazırlık yapıldı. Ama henüz netleşmiş bir şey yok. Son kararı Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılacak toplantıdan sonra vereceğiz” diye konuştu. Çıkarılacak bedelli askerlik uygulamasında yaş sınırının, ‘yasanın yürürlüğe girdiği tarihte belirlenen yaşı doldurma’ şeklinde olacağı belirtiliyor.

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Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerliğin yasalaştırma sürecinde ise farklı görüşler söz konusu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Meclis’in yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’i işaret ederken, AK Parti’de ‘Macun tüpten çıktı, Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz’dan önce yasalaştırmak lazım’ görüşü ağır basıyor. Meclis tatile girse bile, bedelli düzenlemesinin KHK yolu ile yapılabileceği de belirtiliyor.

Askerliğin kısaltılmasına ve bedelli konusunda kalıcı bir düzenleme getirilmesine ilişkin teknik hazırlıkların ise henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Hükümet kaynakları, bu düzenlemenin 1 Ekim’den sonra Meclis gündemine gelebileceğini belirtiyor. Kaynaklar, getirilecek düzenlemenin ‘Askerlik yükümlülüğünü’ kaldırmaya yönelik olmadığını, profesyonel askerlik uygulaması kapsamında bir düzenleme olacağını, her seferinde yeni bir bedelli askerlik düzenlemesi yapmak yerine, uygulamanın belli kriterlere bağlanmasının planlandığını dile getirdi.

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BUGÜNE KADAR 10 DEFA BEDELLİ ÇIKTI

Cumhuriyet tarihinde, en sonuncusu 2014 yılında olmak üzere bugüne kadar 10 defa bedelli askerlik yasası çıkarıldı. 2014’te çıkarılan yasadan 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını dolduran yaklaşık 600 bin kişiden 203 bini yararlandı. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlik ücreti 30 bin lira olurken, 2014 yılında 18 bin lira alınmıştı. 1987 yılında çıkarılan bedelli askerlik yasasından 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111, 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında ise 70 bin kişi yararlandı.


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