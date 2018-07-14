Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş ve ücretle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kararname ile de getirip erkene çekebiliriz' dediği bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı geniş bir çalışma yapıyor. İlk belirlemelere göre bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93'ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22'ye düşüyor.
Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olacak. Böylelikle askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 6 milyon civarına ulaşıyor.
BUGÜNE KADAR ÇIKARILAN BEDELLİLERDE İSTENEN OLMADI
Sözcü Gazetesi'nden Emin Özgönül'ün haberine göre; bugüne kadar çıkarılan 5 bedelli askerlik uygulamasındaki başvurular, bedel miktarları ve yaş sınırları nedeniyle beklenenden düşük kaldı. Yasalardan yararlananların toplam sayısı 328 bin 834 kişi oldu. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992'de uygulanan bedelli, 1999'da ise Marmara depremi sonrası çıkarıldı.
1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin 834 kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak da 2014'te bu uygulama getirildi. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin civarında yükümlü yasadan faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon lira gelir elde edildi.
ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK İÇİN TARİH VERMİŞTİ
Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlikle ilgili "Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. ‘Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız’ demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (Ekim ayı) açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz." demişti
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