Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş ve ücretle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kararname ile de getirip erkene çekebiliriz' dediği bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı geniş bir çalışma yapıyor. İlk belirlemelere göre bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93'ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22'ye düşüyor.

Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olacak. Böylelikle askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 6 milyon civarına ulaşıyor.