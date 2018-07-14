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Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili yaptığı 'Kararname ile de getirip erkene çekebiliriz' açıklamasının ardından herkes bu soruya yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı geniş bir çalışma yaptığı belirtilirken, kulislerde bedelli askerlikte yaş sınırının 25, ücretin de 15 bin TL olarak öne çıktığı konuşuluyor.

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş ve ücretle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kararname ile de getirip erkene çekebiliriz' dediği bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı geniş bir çalışma yapıyor. İlk belirlemelere göre bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93'ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22'ye düşüyor.

Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olacak. Böylelikle askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 6 milyon civarına ulaşıyor.

BUGÜNE KADAR ÇIKARILAN BEDELLİLERDE İSTENEN OLMADI

Sözcü Gazetesi'nden Emin Özgönül'ün haberine göre; bugüne kadar çıkarılan 5 bedelli askerlik uygulamasındaki başvurular, bedel miktarları ve yaş sınırları nedeniyle beklenenden düşük kaldı. Yasalardan yararlananların toplam sayısı 328 bin 834 kişi oldu. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992'de uygulanan bedelli, 1999'da ise Marmara depremi sonrası çıkarıldı.

1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin 834 kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak da 2014'te bu uygulama getirildi. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin civarında yükümlü yasadan faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon lira gelir elde edildi.

ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlikle ilgili "Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. ‘Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız’ demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (Ekim ayı) açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz." demişti


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hadi artık
HERKES KENDİ DERTİNDE. YAV KARDEŞİM ESNAF KEPENK KAPATIYOR. İŞSİZLİK ÇOGTALIYOR. CİNNET GEÇİREN AİLE KÖTÜ YOLA DUŞEN AİLE BİREYLERİ..DOLAR NEREYE GİDİYOR. HUKUMET KURULDU. DOLAR 4850 TL. YAZIK.
yaş 25 olup bedel kişinin gelirine göre ayarlanmalı benden temiz 30 çalışır aselsana. şart bir aylık temel eğitim ve harp zamanı çağrılma.
Yapılışken 24 yaşıda kapsasa iyi olur
İnşallah Hayırlısı Olur.
15 bin nedir. zaten zengin olan askere gitmemek için yapıyor en az 30 bin yap. kılavye milliyetcileri öder. hepsi yandaş ve zengin
15 bin çok şunu 10000 yapın taksitli ayda 1000 tl yoksa yine umduğunuzu bulamazsınız
Şuan ki askerlik yapanların bazılarınız yaşı 30 olmuş işini gücünü herşeyini kaybetmiş bir şekilde vatani görevlerini yerine getiriyorlar suistimal ediyorsunuz süreleri kısaltın bi an önce bedelli çıkmasın demiyoruz
Bir yorumcu yazdıgı yorumda "15 temmuzda etek giyen ve ya annesinin etekleri altına saklananlar bedelli ister" diye yorum yazmıştı. Bak bu yasayı 15 temmuz anma günü düzenliyenler çılartıyor bu iyi bil. Akepe, mhp ve reyis çıkartıyor unutma.
yaş 24 olsun
vay arkadaş biz 18 ay askerlik yaptık yaş 42. Demek ki 6 milyon vatan hani var bu ülkede ayıptır yazıktır hazineye para gelecek diye kul hakkı yiyiyorsunuz hani herkes eşitti ? O zaman o 6 milyonda seve seve yapacak kardeşim, ben hakkımı o zaman helal ederim !
18 ay yaptığım askerlik haram zıkkım olsun
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