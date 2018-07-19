HABER

Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik son dakika gelişmesi! AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı açıklamada '28 gün' maddesinin kaldırılmayacağı sinyalini vererek "Bu bedellinin öncekilerden farkı, 28 gün askerlik eğitimi olması. Bu eğitimi de askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bu bedelli askerliğin öncekilerden farkının 28 gün askerlik eğitimi alacak olmaları olduğunu belirterek, "28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek." dedi.

Bostancı, "yeni seçildiği AK Parti Grup Başkanlığı görevi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclisin fonksiyonunun nasıl olacağı, terörle mücadele ve bedelli askerlik teklifleri" konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Milletin referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi onayladığını belirten Bostancı, bu sistemin yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı esası üzerine kurulu bir sistem olduğunu vurguladı. Bostancı, bu çerçevede partilerin üyeleri ya da genel başkanlarının Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenebildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eğer genel başkanları Cumhurbaşkanı olursa, Meclisteki grup için Grup Başkanı seçmek icap ediyor. Bizim görevlendirmemiz bu çerçevede oldu. Geçmişte Binali Yıldırım, Başbakan olarak görevini yürütürken aynı zamanda Grup Başkanı görevini de yerine getiriyordu. Şimdi Binali Bey TBMM Başkanı oldu, Grup Başkanı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletvekili arkadaşlarımızın oylarıyla bu görevi üstlendik."

'AMİRAL GEMİSİ VASFI'

Üstlendiği bu görevin çok önemli olduğuna işaret eden Bostancı, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ve çatısı olan partisi olduğunu bildirdi. Naci Bostancı, AK Parti'nin sadece sayısal olarak Türkiye'nin en büyük partisi olmadığını, aynı zamanda Türkiye sosyolojisi hesaba katıldığında, en renkli ve geniş çevreleri kuşatan, onları ortak bir siyasi program etrafında bir araya getiren parti olduğunu vurguladı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, AK Parti'nin ülke için önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü, siyasi olarak küçük parçalara ayrılan bir ülkede toplumsal birlik ve entegrasyon meselesi siyaseten yeterli desteği almamış olur. Seçimlerde yüzde 40-50 arasında oy alan AK Parti'nin, zaman zaman yüzde 50 oy oranına yaklaşan bir parti olarak, yüzde 50'lik bir kesimi bir araya getirebilme kapasitesini, hem siyasete ilişkin amiral gemisi olma vasfı bakımından önemli görmek gerekiyor hem de Türkiye'nin renkli sosyolojisi hesaba katıldığında, birlik ve beraberlik dediğimiz o kavramı tahkim eden siyasal yaklaşım sergilemesi bakımından, ülke için önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor demektir. Bu partide Grup Başkanı olmak çok önemlidir. Partinin referansları ve karakteriyle uyumlu perspektifi her zaman muhafaza etmek, kamuoyu ile ilişkilerde bunu ortaya koymak hayatidir, biz de bu istikamette bir çalışma yürüteceğiz."

Naci Bostancı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclisin rolü nasıl olacak; arttı mı azaldı mı?" sorusu üzerine, muhalefetin referandum sürecinde, "Meclisin etkisizleştirileceği, devreden çıkarılacağı, bütün gücün ve yetkinin yürütmede toplanacağı, hatta yürütmede bile değil tek bir kişide toplanacağı" propagandası yaptığını söyledi. Seçimin üzerinden bir aya yakın zamanın geçtiğini belirten Bostancı, "Normalde seçimin ardından toplanan Meclisin; Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların yemin törenlerinden sonra kapanması gerekirdi ama öyle olmadığını gördük." ifadesini kullandı. Naci Bostancı, Meclisin şu anda çalıştığını ve iki farklı konudaki kanun teklifinin gündemde olduğunu belirtti.

Bostancı, "Eğer Meclis etkisiz olsaydı, TBMM'nin rahatlıkla sembolik görevlerini yaptıktan sonra gönül huzuru içerisinde tatile girmesi gerekirdi ama Meclis hala tatile girebilmiş değil. Hatta sürekli kanun teklifleri geliyor. Biz daha geniş çerçevede ele alabilmek ve iyi bir müzakere zemini olsun diye teklifleri ekim ayı sonuna bırakmaya çalışıyoruz. İşin ucunu bıraksak Meclisin yaz tatiline çıkması bile asla mümkün olmaz." dedi.

"Meclisin önemsizleştirileceği ve hiçbir yetkisinin kalmayacağı" iddiasında olan muhalefetin, 24 Haziran seçimlerine yönelik kampanyasını, Cumhurbaşkanlığını kazanmanın yanı sıra, Mecliste güçlü olmaya yönelik stratejiyle de yürüttüğüne değinen Bostancı, şu görüşlere yer verdi:
"Eğer muhalefet gerçekten TBMM'nin önemsizleştirileceğini düşünseydi, stratejik olarak sadece Cumhurbaşkanlığına yönelik dikkat, ihtimam ve propaganda mantığıyla davranırdı ama öyle yapmadığını, aksine Meclisi de çok fazla önemseyerek, oradaki kompozisyonu hesaba katarak davrandığını gördük. Bir bakıma propaganda dili olan 'Meclis önemsizleştiriliyor' sözü ile çelişir bir şekilde, Meclise büyük bir önem atfederek çalıştılar. Ne derler? Sözlere değil, yaptıklarına bakacaksın. Bunu muhalefetin bir siyasi çelişkisi olarak görüyoruz; muhalefetin bu seçim kampanyasını, TBMM'nin öneminin onlar tarafından da teyit edilmesinin nişanesi olarak değerlendiriyoruz."

'HALKIN HUZURUNA KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLANDI'

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Terörle mücadele kanunu teklifi" ile ilgili soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirtti. Türkiye'nin hemen yanı başında Suriye'de iç savaşın devam ettiğini, emperyal bir hayaletin bölgede farklı tür, angajmanlar ve ilişkiler çerçevesinde stratejiler düzenlediğini aktaran Bostancı, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin, yıllardır bilinen örgütler üzerinden yürüdüğünü, 17-25 Aralık ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ terör örgütü ile sürdüğünü dile getirdi. Naci Bostancı, Mecliste 20 Temmuz 2016'da OHAL kararı alındığını anımsatarak, OHAL'in, bu terör örgütleriyle mücadele edilirken, anayasal yöntem olarak demokratik sistemin içerisine yerleştiğini bildirdi.

OHAL ile iki yıldır, teröre ve özellikle 15 Temmuz'u gerçekleştiren FETÖ'ye karşı çok kararlı bir şekilde, bütünüyle onları kamudan ve toplumsal hayatın içinden söküp atmaya yönelik mücadele sürdürdüklerine işaret eden Bostancı, OHAL'in dün gece itibariyle sona erdiğini ifade etti. Bostancı, OHAL bittikten sonra bir süre daha, bu mücadeleyi sürdürenlerin elinde, toplumun selameti ve barışı bakımından imkanların olması gerektiğini vurguladı. AK Parti Grup Başkanı Bostancı, söz konusu teklifin, tamamen terörle mücadele mantığı çerçevesinde, halkın huzuruna ve esenliğine katkı sağlayacak tarzda düşünülerek hazırlandığını anlattı.

'ASKERİYENİN KABUL EDEBİLECEĞİNİN ÖTESİNDE KARŞILAMA YÖNTEMİ'

Açıklamasında bedelli askerlik konusuna da değinen Bostancı, bunun çok önemli olduğuna belirtti. Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ulusal ordu anlayışıyla silahlı kuvvetlerinin örgütlendiği bir Cumhuriyet'tir. Ulusal ordu, hem bizim için çok hayatidir ve vatan savunması bakımından çok önemli görevleri vardır hem de ulusal bilincin teşekkülünde çok önemli bir rolü yerine getirir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin bu vasfının devam etmesine ilişkin hassasiyet her zaman muhafaza ediliyor. Bedelli askerlik esasında; toplumsal şartların getirdiği bir ihtiyaç olarak silahlı kuvvetlerin kendi bünyesine alabileceğinden daha fazla askerlik çağına gelmiş olanların, bu hizmetlerini topluma yönelik olarak yapmaları ve bunu talep etmeleri halinde, silahlı kuvvetlere ilişkin hizmetlerini bir başka yöntemle yerine getirmeleri şeklinde bir yaklaşımdır. Eğer kişinin şartları ve durumu, bedelli biçiminde bu görevi ifa etmesine imkan tanıyor ise bunu onlara verilen bir hak olarak görmek gerekir. Çünkü bedelli; askerlik çağına gelmiş ama askeriyenin alabileceğinden daha fazla olan kesimleri bir şekilde eritebilmek ve nüfusun olağan akışı içerisinde teşekkül eden bu sayının askerliğe ilişkin taleplerini, askeriyenin kabul edebileceğinin ötesinde karşılayabilmek için bir yöntemdir."

'28 GÜN' ŞARTI

Naci Bostancı, bu bedellinin öncekilerden farkının, 28 gün askerlik eğitimi olduğunu bildirdi. "Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz." diyen Bostancı, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.

400 BİN KİŞİNİN MÜRACAAT ETMESİ BEKLENİYOR

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti. Genellikle kapsama girenlerin üçte bire yakınının başvurduğuna değinen Bostancı, öyle olması durumunda 400 bin civarında müracaat beklediklerini dile getirdi.

'YEREL SEÇİM ZAMANINDA'

Naci Bostancı, "yerel seçimin bu yılın kasım ayına alınacağı ve ekim ayında çıkması düşünülen bedelli askerliğin de bu nedenle erkene alındığı" iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Bizim erken yerel seçime ilişkin bir yaklaşımımız söz konusu değil." ifadesini kullandı. Seçimin erkene alınabilmesi için anayasa değişikliği gerektiğini belirten Bostancı, "Bunu yapacak sayımız yok. Böyle bir teklif de getirmiş değiliz. Kanaatimiz, seçimin zamanında, 2019 yılının mart ayında yapılacağı şeklinde." diye konuştu. (AA)

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Zonguldak'ta sağanakZonguldak'ta sağanak
Otobüs yangınlarında Otobüs yangınlarında "10 numara yağ" şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik ak parti 28 gün Naci Bostancı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Okuyucu Yorumları 25 yorum
bu bedelli yapacaklara birde pembe kimlik cikartin sayin bakanim
25 Gün Temel Eğitim Kaldırılsın !
siz normal askerinize senede kaç kez yeni postal üniforma veriyorsunuzda 28 günlük adamlara vereceksiniz.vermeyin bari devleti daha fazla zarara uğratmayın yemesi içmesi kalması giyim kuşam hepsi devlete zarar.verdikleri 15 bin 1 ayda 3-4 binlik zararları olacak devlete
Hem 15.ooo vereceğiz hem de 28 gün askerlik olacak. Ne anlamı kaldı ? 5 ay kar gözüyle bakacağız.
Çok güzel teorik egitim verirler ????ben yaptım biliyorum izmarit nasıl toplanır bot nasıl ayagı acıtmaz mehmetcik pilavı nasıl yenir gibi bence faydalı ????
bunları ilkokullarda öğretmeniz lazım adam kazık kadar olmuş artık karakteri oturmuş çok birşey değişecek diye beklemeyin ağaç yaşken eğilir.
esnafm 28 gun gidecegıme 12 ay yapar gelrm dukkanı kapans veryorum 28 gun bır esnafn dukkanı kapatması demek tıcaret hayatn bıtmesı demektr
Mk 28 gun gitmek bile zor geliyor çoğuna.. Git bi eline silah al bir gör o ortamı ne kaybedersin, işten de atılmıyorsun onu bile hakkını koruyorlar daha ne istiyorsun.
kurumsal yerde çalışmayan nasıl izin alacak. yerine hemen adam alırlar. bir iş yaptınız adam akıllı yapın. insanlarıda bu konuyu dahada tartıştırıp germeyin. gidenlerde duydukça sinirleniyor. Yapın geçin artık şu konuyu 28 gün nedir
bedelli yapan askerlere boşa giyim masrafı yapılmasın.tüm giyecekler 28 gün yetecek kadar spor,ve rahat olarak kendileri tarafından getirilsin.tabi bazı askeri kurallara uyulacak şekilde askerlik dersi verilsin.
BİZ DERDİMİZİ ANLATAMIYORUZ. OTUZ YAŞIMA GELDİM DAHA 1 HAFTA BİR YERLERE TATİLE GİTMEDİM. TIRNAKLARIMLA ZORUNAN BİR DÜZEN KURDUM. SİZİN İNADINIZ YÜZÜNDEN BELKİ İŞSİZ KALACAĞIM. 20 BİN YAPIN AMA DÜZENİMİZE ÇOMAK SOKMAYIN.
Vatan ,Millet sevdasından bahseden korkaklar 28 gün bile yapmaya yemiyor değilmi. Tam bir rezillik Korkak herifler
Bedelli yapacak arkadaşların eline silah versen boru zanneder
çıkmayın la* tatile bi iş yaptıgınız yok zaten doğru düzgün gidip kanun manun çıkarın
sahsi fikrim 28 gun gidip bide para odeyecegime 5.5 ay gider yaparim o surecte de 28 gun gelenlere de o sureyi 280 gunmus gibi yasatmazsam namerdim
28 gün kaldırılsın Bu ne saçma bi durumdur Hem 28 günlük askerlik olacak hem o ay maaşımızdan olacağız paramızı alamayacağız bi de üstüne 15 bin vereceğiz Yok artık borçlarımız kredilerimiz ne olacak pardon Zaten gidebilecek durumumuz olsa gideriz Her türlü zarardayız Bedelli isteyenler lütfen bu duruma tepki göstersinler
YA BEDELLİYİ KALDIR YADA BU ŞARTI .UZUN DÖNEM İLE BEDELLİLER ARASIBDA ÇOK SORUN ÇIKARTACAKSINIZ
bedelli askerlik yapanlar yandı o 28 gün onlara 15 ay gibi gelecek
28 gunde gidin bi zahnet
genel seçim için öyle bir beyanat verdiniz sonuç erken yapıldı ama bu beyanatlar yalan sayılmaz olsa olsa yalancık olur
Bedelli askerlik ve Adnan Oktar operasyonu ile uyumaya devam! dolar olmuş 4.90! çarşı pazar ateş pahası...
vah gariban vah derim eşitlik nerde? diye sorarım zengin dagı taşı aşar gariban düz yolda yolu şaşar nasetin hoça hesabı varsa paran düdüyü calarsın yoksa paran tıpış tıpış askerliyini yaprsın nede olsa vatan garibanın
28 günde ne öğreteceksin ,çalışanlar var işten atıyorlar o zaman bir kanun çıkarın işten atılma olmasın.
Naci hocam 16 yılda veremediğin eğitimi 28 günde mi vereceksin . 1999 depreminden sonra çıkan bedelli kanununda 28 gün askerlik vardı ama o zaman uzun dönem 18 ay kısa donem 12 aydı. Su anda 6 ay kısa donem 15 gün izin 28 gün askerlik kalan 4,5 ay için 15 bin tl bu kime hizmettir . Bir seferde enine boyuna düşünüp hesap edip bir is yapın yahu . Allah akıl fikir versin .
okullardaki eğitimin içine sıçtınız.bedellide eğitim vereceklermiş orada beyin yıkayamazsınız!!!alın paraları bırakın gençlerin yakasını....ağzınızla kuş tutsanız gençleri kandıramazsınız,onlar örümcek beyinli değil!!
Diğer Haberler
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

Gazeteci Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası

Dünya Fenerbahçeliler Günü: Ali Koç'tan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı! (Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları)

Dünya Fenerbahçeliler Günü: Ali Koç'tan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı! (Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları)

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.