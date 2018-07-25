Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlik için şartlar belli olurken, yasal hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada da “Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor” diyerek, profesyonel askerlik mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, askerlik sistemi üzerinde düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti. Erdoğan açıklamasında, “Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız” demişti.

PROFESYONEL ASKERLİK GÜNDEMDE



Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan profesyonel askerlik için çalışmalar sürüyor. Erdoğan, geçtiğimiz dönemde Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nın profesyonel askerlik üzerinde bir çalışma yürüttüğünü söylemişti.