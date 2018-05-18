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Bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Genel Sekreterliği Özel Kalemi'nde görevli Rabia Esra Çetinkaya (25), bedenini ölümünden sonra eğitim ve araştırma için kullanılmak üzere MCBÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışladı.

Bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Genel Sekreterliği Özel Kalemi'nde görevli Rabia Esra Çetinkaya (25), bedenini ölümünden sonra eğitim ve araştırma için kullanılmak üzere MCBÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışladı. Çetinkaya, içinden geldiği için bağışta bulunduğunu söyledi.
MCBÜ Genel Sekreterliği Özel Kalemi'nde görevli Rabia Esra Çetinkaya, bedenini ölümünden sonra eğitim ve araştırma için kullanılmak üzere MCBÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi. Bağış tutanağı, bağışçı Rabia Esra Çetinkaya'nın yanı sıra MCBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Tatlısumak ve Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Özcan tarafından imzalandı.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil yaptığı açıklamada, toplumda kadavra bağışçısı olma bilincinin aşılanması için Rabia Esra Çetinkaya'nın örnek bir davranış ortaya koyduğunu belirtip, "Mevcut yasalarımız tıp fakültelerinde insan bedenlerinin kadavra olarak kullanılmasına engel değildir. Toplumumuzun bu konuda basın-yayın ve görsel medya kullanılarak bilgilendirilmesi ile vücudunu bağış olarak verebilecek bireylere ulaşılabilirlik artmaktadır. Kadavra bağışçısı olan Rabia Esra Çetinkaya tıp bilimine ve iyi hekimler yetişmesine katkı sağlayabilmek için bağışçı olmuştur. Toplumumuzun bu konuda ve organ bağışı hakkında doğru bilgilendirilmesi için fakülte olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Rabia Esra Çetinkaya'ya teşekkür ederiz" diye konuştu.
Rabia Esra Çetinkaya ise içinden geldiği için kadavra bağışında bulunduğunu belirterek, duyarlı vatandaşlara kadavra bağışçısı olma çağrısı yaptı.

FOTOĞRAFLI

Bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladı

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