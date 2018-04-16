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Bedensel engelli milli okçunun su altı mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bedensel engelli milli okçu Tuncay Kırbaş, uzun zamandır kurduğu dalış hayalini dalgıçlarla gerçekleştirdi - Bedensel engelli Kırbaş: - "Hayatın 25 yılını engelsiz, diğer 25 yılını da engelli olarak yaşadım. En çok isteklerimden birisi de su altını görmekti, bu isteğimi gerçekleştirdim"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bedensel engelli okçu 50 yaşındaki Tuncay Kırbaş, uzun zamandır kurduğu dalış hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesince, 25 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu yüzde 80 bedensel engelli kalan Tuncay Kırbaş'ın su altı hayallerini gerçekleştirmek için etkinlik düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde okçuluk branşında milli sporcu da olan Kırbaş, Bodrum Belediyesinin dalgıçları eşliğinde tüple dalış yaptı. Dalgıçlarla sahilden 70 metre civarında açılan Kırbaş, yaklaşık yarım saat su altında kalarak hayaline kavuştu.

O anlar Kırbaş'ın 15 yıllık eşi Soner Kırbaş başta olmak üzere sahilde bekleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kendisine klavuzluk eden dalgıçlar eşliğinde denizden çıkarılan Kırbaş'ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kırbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır aklında olan bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden Kırbaş, şöyle konuştu:

"Hayatın 25 yılını engelsiz, diğer 25 yılını da engelli olarak yaşadım. En çok isteklerimden birisi de su altını görmekti. Bu isteğimi gerçekleştirdim. Suyun altında çok ayrı bir dünya var. Balıklar ve ortam güzeldi, çok mutlu oldum. Umarım tekrarını yaparız. İmkanı olan engelli arkadaşlarımın bu duyguyu tatmalarını isterim."

Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu da Tuncay Kırbaş'a denizin altını gösterme imkanı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum Belediyesi dalgıçlarından Öner Karaçiçek de üç metrelik başarılı bir dalış gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yerli ve yabancı turistlerin de izlediği etkinlik, bir dalgıcın su altı kamerasıyla da görüntülendi.

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bodrum dalgıç engelli milli okçu Muğla Tuncay Kırbaş

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