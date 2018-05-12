Bedensel engelli oğluna hayatını adadı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Halime Gün (62), doğuştan bedensel engelli oğlu Erhan Gün'e (31) gözü gibi bakmasıyla takdir topluyor. Ortaca'da, eşi pazarcılık yapan 5 çocuk annesi Halime Gün, olumsuz hayat şartlarına rağmen yaşam mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Doğuştan elleri ve ayaklarını kullanamayan, en küçük çocuğu Erhan Gün'e hayatını adayan Halime Gün, takdir topladı. Tüm gününü oğluna ayıran Halime Gün, akşamları dahi çoğu zaman uykusuz kalmasına rağmen hiç pes etmedi. Çocuğuna kol kanat gelip, yemeğinden temizliğine hiçbir şeyini aksatmadı. Oğlunu çok sevdiğini söyleyen Halime Gün, "Allah bana ömür verdiği sürece çocuğuma bakmaya, onun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğim. Engelli diye insan çocuğunu göz ardı edemez. Ben ona kıyabilir miyim? Dünyam sanki onun üzerine kurulmuş gibi. Şimdi bile tuvalete götürürüm, üzerini temizlerim, yemeğini yediririm. Üstü başı kokmasın diye çok dikkat ediyorum" dedi. Halime Gün, 2 damadı ile diğer çocuklarının, oğlunun bakımında kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti. Annesini çok sevdiğini belirten Erhan Gün ise, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı görmek istediğini söyledi. Erhan Gün, başta kendi annesi olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

