Bedensel engelli Yasin, hayalini kurduğu şiir kitabını çıkarttı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğuştan bedensel engelli Yasin Çiçek (24), hayalini kurduğu şiir kitabını çıkartmanın mutluluğunu yaşıyor. Yasin Çiçek, engelli olmanın kendisine engel olmadığını söyleyerek, "Uzun süredir yazdığım şiir kitabım okuyucularla buluşacak. Engelli olmam bir şeyleri başarmama engel değil. Küçüklükten beri hayalimdi" dedi. Ereğli'de yaşayan Yasin Çiçek'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'İmza' adlı şiir kitabı yayımlandı. Yasin Çiçek, şiir kitabı yayımlamanın çocukluğundan beri hayali olduğunu söyledi. Kitabında engellilerin sorunlarını şiirle anlattığını, aşk ve sevginin de yer aldığını ifade eden Çiçek, "Ben engellilerin kalemi olmaya çalışıyorum. Hayalimde bir kitap çıkartmak vardı. Onu da geçen günlerde bitirdim. Kitabım şiir ve edebiyat üzerine oldu. Engellenmiş bir birey aşkı nasıl anlatır, kendi tanımını nasıl anlatır onları anlatmaya çalıştım. Okuyucular kendinde çok şey bulacak. Normal bireylerde, özel bireylerde çok şeyler bulacak. Herkes bir şeyleri kafaya koyduğunda her şeyi yapabilir. Ben bunu gösterdim. Göstermeye de çalışıyorum" dedi. Engelli bireylerin bir şeyler üretmek için mücadele etmesi gerektiğini sonunda mutlaka başarıya ulaşacaklarını söyleyen Çiçek, "Engelli olmak bir çok şeyi yapmamıza engel gibi gözükse de bir çok şeyi yapmamıza da engel değil" diye konuştu.
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!
'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum