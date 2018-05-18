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Bedia Akartürk'ten, Kardelen çalışanlarına mini konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:09 | Son Güncelleme

TÜRK Halk Müziği'nin sevilen ses sanatçılarından Bedia Akartürk, Kardelen Kestane Şekeri çalışanlarına mini konser verdi.

BURSA,(DHA)- TÜRK Halk Müziği'nin sevilen ses sanatçılarından Bedia Akartürk, Kardelen Kestane Şekeri çalışanlarına mini konser verdi. Kardelen Kestane Şekeri tesislerini ziyaret eden Türk Halk Müziği'nin sevilen ses sanatçılarından Bedia Akartürk, çalışan kadınların isteğini kıramayıp üretimde 'Zahidem' türküsünü söyledi. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ile sohbet edip bilgiler alan Bedia Akartürk, daha sonra fabrikayı gezdi. Akartürk, kadın çalışanların yoğun olduğu üretim bölümü ziyareti sırasında gördüğü ilgi karşısından oldukça duygulandı. Kardelen Kestane Şekeri'ne tam not veren Akartürk, Çok titizlikle hazırlanan kestane şekerinin üretimini yerinde görmekten çok memnun kaldım. Tesisin güzelliği ve işçilerinin rahat etmesi için verilen imkanlar tartışılmaz, hakikaten çok güzel dedi. Bedia Akartürk, daha sonra çalışan kadınların isteğini kıramayıp 'Zahidem' türküsünü söyledi.

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