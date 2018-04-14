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Bedii hakkındaki 3. müebbet cezasına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Mısır'da Yüksek Temyiz Mahkemesi İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii hakkındaki üçüncü müebbet hapis cezasını da onadı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Yüksek Temyiz Mahkemesinin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkındaki 3. müebbet hapis cezasını da onadığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek Temyiz Mahkemesi, kamuoyunda "Rabia Operasyonları Birimi" olarak bilinen dava kapsamında yargılanan İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii ile Rehberlik Konseyinin üyeleri Mahmud Gazlan ve Husam Ebu Bekr hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

Mısır'da en yüksek temyiz mahkemesi Yargıtayın, aynı davadan yargılanan, aralarında İslam davetçisi Salah Sultan, İhvan Sözcüsü Ahmed Arif, gazeteciler Samih Mustafa, Muhammed el-Adli ve Abdullah el-Faharani'nin de bulunduğu 15 kişi hakkındaki 5'er yıl hapis cezasını da onadığı belirtildi.

Ayrıca savcılığın beraatı red talebini uygun bulmayan mahkeme, 21 kişi hakkında kesin beraat kararı verdi.

- Üçüncü müebbet hapis cezası

İhvan lideri aleyhine bugüne kadar Mısır'ın 8 ayrı kentinde 40'tan fazla dava açıldı. Bedii daha önce "İsmailiye olayları" ve "Kalyubiye yolunun kesilmesi" olarak bilinen davalarda suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bedii, bu kararla üçüncü kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış oldu.

"Rabia Operasyonları Birimi" olarak bilinen dava kapsamında temyiz öncesinde bir başka mahkeme Bedii'nin idamını talep etmişti. Ancak Yargıtay hükmü iptal ederek bir başka ceza mahkemesinde yargılanmasını istemişti. Giza Ceza Mahkemesinde Mayıs 2017'de görülen davada Bedii ve Konsey üyesi 2 arkadaşına 25'er yıl müebbet hapis cezası verilmişti.

Mısır yasalarına göre, müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor. Ülkenin en yüksek temyiz makamı olarak bilinen Yargıtayda (Mahkemet en-Nakd) verilen kararın temyizi yapılamıyor.

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