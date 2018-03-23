Bediüzzaman Said Nursi, Üsküdar Üniversitesi'nde anıldı

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka, Said Nursi'yi üniversite olarak her yıl mutat şeklinde, belli bir konuyu ana tema olmak suretiyle ele alarak andıklarını belirterek, "Panelistlerimizin katkılarıyla daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Eserleri incelendiğinde her konuda çeşitli görüşlere yer verildiğini, o görüşlere yer vermesinin yanı sıra mevcut problemlere öneriler getirdiğini müşahede etmekteyiz. Bu görüş ve öneriler sosyal hayatla ilgili, iktisadi hayatla ilgili, toplumun alakadar olduğu hemen hemen her alanda sosyal hayat dahil eğitim konuları dahil yer vermekte. Bugünkü bu panelimizde eğitim temasını incelemek istedik ve bu konuda özellikle din ve ilim birlikteliğini açıklamaya çalışacağız." diye konuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen "Bediüzzaman'ın Eğitim Metodu; İlim ve Din Birlikteliği" başlıklı panele eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de katıldı.

- "Vakıf malları iade edilmeli"

İdris Güllüce ise vakıflara ait malların iadesi konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek, "Anadolu’nun tamamı vakıfken her taraf vakıf eserleriyken yağmalanmış. Bu vakıfların yeniden sahiplenilmesiyle ilgili Türkiye’de tarihine, köküne, inancına bağlı herkesin bu davayı da şimdiden sahiplenmesi, takip etmesi ve tekrar iade edilmesiyle ilgili gayret göstermesi lazım. Nasıl ekalliyetin malları iade edildiyse benim satılan vakıflarımın mallarının da tekrar bana iade edilmesi lazım. Sattık, 4 el değiştirdi, 5 el değiştirdi. Diğerlerine nasıl çare bulunduysa bunun da mutlaka çaresinin bulunması lazım. Kızıl Elma’nın hedeflerinden bir tanesi de yok edilen vakıfların tekrar iade edilmesi, ihya edilmesi ve inşa edilmesi olmalıdır. Kalbimizin derinlerine çakacağız bunu. Genç kuşak özellikle sizlere söylüyorum; bu bir milli dava haline gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Av. Mehmet Said Kılıç'ın gerçekleştirdiği panelde Prof. Dr. Faris Kaya, Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, Prof. Dr. Adem Ölmez, sunum gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan da canlı yayımlanan program, Prof. Dr. Mehmet Zelka'nın katılımcılara hediyelerini takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.