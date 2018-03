Bediüzzaman Said Nursi, Üsküdar Üniversitesi'nde anıldı

İSTANBUL (AA) - Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 58. yıl dönümünde Üsküdar Üniversitesi Çağın Vicdanı Kulübü’nün düzenlediği programda anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen "Bediüzzaman'ın Eğitim Metodu; İlim ve Din Birlikteliği" başlıklı panele eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de katıldı.

Said Nursi'nin hayatının anlatıldığı video gösterimiyle başlayan panelde Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Ürdünlü Muaz Röbehat, Kur’an-ı Kerim okudu.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka, Said Nursi'yi üniversite olarak her yıl mutat şeklinde, belli bir konuyu ana tema olmak suretiyle ele alarak andıklarını belirterek, "Panelistlerimizin katkılarıyla daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Eserleri incelendiğinde her konuda çeşitli görüşlere yer verildiğini, o görüşlere yer vermesinin yanı sıra mevcut problemlere öneriler getirdiğini müşahede etmekteyiz. Bu görüş ve öneriler sosyal hayatla ilgili, iktisadi hayatla ilgili, toplumun alakadar olduğu hemen hemen her alanda sosyal hayat dahil eğitim konuları dahil yer vermekte. Bugünkü bu panelimizde eğitim temasını incelemek istedik ve bu konuda özellikle din ve ilim birlikteliğini açıklamaya çalışacağız." diye konuştu.