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Bedri Koraman, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

BODRUM'da 3 yıl önce yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman, mezarı başında anıldı.

Bedri Koraman, mezarı başında anıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 3 yıl önce yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman, mezarı başında anıldı.
Torba Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi Sitesi'nde eşi Nil Koraman ile birlikte yaşarken 30 Mayıs 2015'te 87 yaşında yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman 3. ölüm yıl dönümünde Torba Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Bugün saat 11.00'de düzenlenen anma törenine; eşi Nil Koraman, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eşi Fatma Nilgül Doğan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın baş danışmanı gazeteci Can Pulak, gazeteci, köşe yazarı Rahmi Turan, Torba'da yaşayan komşuları katıldı. Mezarı başında dev Beşiktaş bayrağı açıldı. Anma töreninde dualar okundu, Bedri Koraman'ın anısına, fotoğrafının bulunduğu dualı çerçeve, lokum ve lokma dağıtıldı.
Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman, "Bedri benim arkadaşım, eşim, hayatım, çocuğum, her şeyimdi. Onu unutmak mümkün değil, acısı hala içimde. Bodrum'un her yerinde onun adının, anılarının yaşatılması benim için büyük mutluluk. Adına tavla turnuvası düzenleniyor, caddeye adı verildi. Yine adına kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. Bugün de sevenleri bizleri yalnız bırakmadı. Demek ki Bedri, sevgi tohumlarını son yıllarını yaşadığı ilçenin birçok yerine ekmiş" dedi.
Etkinliğe katılan turizmci Mehmet Dağoğlu, 1-2 Haziran'da, Bedri Koraman Tavla Turnuvası düzenleyeceklerini belirterek "O, en baba tavlacıydı. Yaptığımız maçların, turnuvaların çoğunu kazanırdı. Esprileri renkli, gerçek bir ağabeydi. Bir hayat üstadıydı. Onu asla unutmayacağız. Sevdiği tavla turnuvalarıyla adından hep bahsettireceğiz" dedi.
Törene katılan gazeteci, köşe yazarı Rahmi Turan ve emekli Orgeneral Çetin Doğan da Nil Koraman'la uzun süre sohbet etti. Çetin Doğan, Bedri Koraman ile 1950'li yılların başında öğrenciyken tanıştığını ve ardından sık sık görüştüğünü, en son ise hapisten çıktıktan sonra geçirdiği ameliyatın ardından aynı hastanede birlikte yan yana yatınca bir araya geldiklerini belirterek, "Kendisi muhteşem bir insan, dünya vatandaşıydı. Sevgi doluydu, gerçekten sevgi doluydu. Sevgi dolu olmayan insanların dünyada iz bırakma olanağı yok. Kin ve nefret hiç içinde olmayan bir insandı. Bu gibi insanlar gerçekten ölmezler. Ebediyen insanların gönüllerinde, beyinlerinde, dimağlarında kalır. Halka ve topluma mal olmuş bir insandı. Tam bir sanatçı ruhu vardı. Uçarılılığı ile sevimliliği ile espirileri ile bu dünyada hoş bir seda bırakan ender insanlardan biriydi. Ruhu şad olsun nur içinde yatsın, diyorum" dedi.

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Bedri Koraman, mezarı başında anıldıBedri Koraman, mezarı başında anıldıBedri Koraman, mezarı başında anıldıBedri Koraman, mezarı başında anıldı

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