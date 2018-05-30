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Bedri Koraman mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Ünlü karikatürist Bedri Koraman ölümünün üçüncü yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında toplanıldı

Karikatürist Bedri Koraman, Bodrum ilçesinde mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 30 Mayıs 2015'te hayatını kaybeden Bedri Koraman için Torba Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Eşi Nil Koraman tarafından organize edilen törene, Koraman ailesi, emekli Orgeneral Çetin Doğan, yazar Rahmi Turan ve Can Pulak ile çok sayıda seveni katıldı. Törende, Koraman için dua edildi.

Nil Koraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin ölümünden sonra sevenlerinin kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.

Koraman'ın ölümüne halen alışamadığını belirten Koraman, "Onu her an yanımda hissediyorum. Bu durum ölene kadar da böyle olacak. Dünya meleği bir insandı. Onu unutmak mümkün değil, onu çok seviyorum." dedi.

- "Hastanede sıcak görüşmemiz olmuştu"

Emekli Orgeneral Çetin Doğan da Koraman'ı üniversite yıllarından bu yana tanıdığını, yaşamı boyunca hep takip ettiğini dile getirdi.

Koraman'ın ölümünden kısa süre önce hastanede görüştüklerini anlatan Doğan, "Hapisten çıkınca tesadüfen hastanede karşılaştık. Kendisi sevgi dolu bir dünya vatandaşıydı." dedi.

Törenin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

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