BEJİ MERMERİ VE ÇİÇEK BAMYASI COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ ALDI

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA Valiliği tarafından Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyası için yapılan başvuru kabul edildi. Sanayi ve zirai alanda faaliyet gösteren iki ürünü de Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Amasya Valiliğinin sanayi alanında yurtdışına ihraç edilen Amasya beji mermeri ve zirai alanda Türkiye'nin yüzde 7,5'luk ihtiyacının karşılayan Amasya çiçek bamyası için yapılan patent başvurusu kabul edildi. Sanayi sektöründe Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyasına coğrafi işaret belgesi verildi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Amasya Valisi Osman Varol, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık, Özel Kalem Müdürü Recep Doğan, Amasya Bilim sanayi ve teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Zekeriya Şeker, Mermer ve madenciler derneği Başkanı Selami Çoban'ın yanı sıra basın mensupları katıldı. Amasya Bilim sanayi ve teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Zekeriya Şeker, coğrafi işaret belgeleri alan Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyası hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgeleri verilen Amasya beji mermeri ve Amasya çiçek bamyası hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Amasya Valisi Osman Varol, konuşmasında şunları kaydetti; "Uzun süredir bütün ekibimizle beraber ve ayrıca özel sektördeki temsilcilerimizin desteğiyle uğraş verdiğimiz iki önemli ürünümüzün coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Gerçekten bir tanesi Amasya beji mermeri adını da Amasya'dan alarak Amasya ile özdeşleşmiş bir ürün ciddi bir ticari değeri var, önemli bir ihracat kalemi ve sektöre özellikle ürünün bir takım ticari haklarının korunması ve geliştirilmesi, markalaşması anlamında çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Bir diğeri de bir zirai ürünümüz Amasya çiçek bamyası yine ismini Amasya'dan almış, bir şekilde Amasya ile özdeşleşmiş önemli bir ticari potansiyeli olan ve yöremizden birçok çiftçimizin geçimini sağladığı ciddi bir gelenek oluşmuş, önemli bir ürün bununda coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 7,5'unu karşılıyoruz bu üründe bununda markalaşması anlamında ve özellikle üreticilerimizin katma değerinin artması anlamında çok önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. İlimize hayırlı olsun. Ayrıca Amasya'mızın birçok farklı ürünü ile ilgili de coğrafi işaret çalışmalarımız devam ediyor, yakında başka müjdelerde vereceğiz.ö

