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Bekçi adaylarına "özel harekat" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünce, başkentte görev yapacak bin bekçi adayına atış eğitimi veriliyor - Terör operasyonlarında görev almış uzman eğitmenlerce verilen eğitimlere katılan bekçi adayları, silah kullanma, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale ve önlem geliştirme gibi birçok alanda bilgiyle donatılıyor

CANKUT TAŞDAN - Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesince, başkentte görev yapacak bin bekçi adayına atış eğitimi veriliyor.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla başkentte görev yapacak bin bekçi adayı, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünce eğitime alındı.

Bekçi adayları, tabanca ile kısa ve uzun namlulu otomatik silahları her ortam ve şartta güvenli şekilde kullanabilmeleri amacıyla eğitiliyor.

Gerçek mermilerin kullanıldığı eğitimler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Bekçi adaylarının zorlu koşullara hazırlandığı eğitimlerde çeşitli parkurlarda uygulamalar gerçekleştirildi.

Öte yandan, eğitimler öncesinde herhangi bir kaza yaşanmaması temennisiyle kurban kesildi.

- 300 bin gerçek mermi kullanılacak

İki hafta süreyle 500'er kişilik gruplar halinde verilecek eğitimlerde 300 bin gerçek mermi kullanılacak.

Terör operasyonlarında görev almış uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde bekçi adayları, spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma- arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda bilgiyle donatılıyor.

Güvenlik önlemleri alınarak çelik yelek ve kasklarla gerçekleştirilen uygulamalı atış eğitiminde en çok disipline önem veriliyor. Eğitim sırasında bekçi adaylarının zarar görmemesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla faaliyetler, eğitimcilerin kontrolünde yürütülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesinin koordine ettiği eğitimlerde adaylara ayrıca "çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları", "polis vazife ve salahiyetleri", "halkla ilişkiler", "telsiz ve düdükle haberleşme", "ceza ve disiplin hukuku", "önemli tesislerin korunması", "olay yerine ilk giden ekibin harekat tarzı", "şüpheli ve patlayıcı maddelerin tanınması ve alınacak önlemler" gibi konularda teorik dersler veriliyor.

Asayiş, Narkotik ve Terörle Mücadele şubelerince de bekçi adayları, kendilerini ilgilendiren konularda ikişer saatlik özel eğitimlere tabi tutuluyor.

Eğitimin sonunda başarılı adaylar, mezuniyetlerinin ardından başkentteki çarşı ve mahallelerde göreve başlayarak polisin en yakın mesai arkadaşları olacak.

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Bekçi adayları eğitim Özel Harekat

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