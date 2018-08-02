HABER

Bekçiler, sağlıkta şiddeti engellemek için de görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

SAKARYA'da bir süre önce sokaklarda devriye atmaya başlayan bekçiler, sağlıkta şiddet olaylarının engellenmesi için tüm hastanelerde nöbet tutuyor.

Bekçiler, sağlıkta şiddeti engellemek için de görevde

AZİZ GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- SAKARYA'da bir süre önce sokaklarda devriye atmaya başlayan bekçiler, sağlıkta şiddet olaylarının engellenmesi için tüm hastanelerde nöbet tutuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatı görevlileri, başarılı çalışmalarıyla kendilerini tanıtıyor. Bekçiler, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında geceleri adeta kuş uçurmuyorlar. Mahallelerde 22.00 ile 06.00'a kadar insanların huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan nöbet tutan bekçiler, olağanüstü durumlarda destek ekip olarak her noktada görevlendirilebiliyor. Asayiş, terör ve narkotik suçlarıyla ilgili önleyici kuvvet olan bekçiler, sokakta vatandaşlarla sürekli temas halinde. Bekçilerin görev yaptığı noktalardaki suç oranlarında gözle görülür bir azalış yaşandığı öğrenildi. Olaylara müdahale açısından yetki olarak polislerle bir farkı olmayan bekçiler, şimdi de Sakarya genelindeki hastanelerde nöbet tutmaya başladı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün 'Sağlıkta şiddet olaylarının engellenmesi' başlığı altında düzenlenen proje kapsamında, bekçiler artık hastane bahçesi, acil servisler ve polikiliniklerde de görev yapıyor.
Uygulama ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Korucuk Devlet Hastanesi'nde devreye sokuldu.
Doktora ve hastane personeline dışarıdan yapılabilecek ve hasta yakınları arsında yaşanabilecek olaylara karşı hazır bekleyen bekçiler, hastanelerde kuş uçurmuyor.
FOTOĞRAFLı

Bekçiler, sağlıkta şiddeti engellemek için de görevdeBekçiler, sağlıkta şiddeti engellemek için de görevdeBekçiler, sağlıkta şiddeti engellemek için de görevdeBekçiler, sağlıkta şiddeti engellemek için de görevde

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Samsun'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)Samsun'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
Yaşlı adamı döven 2'nci şüpheli de teslim oldu (3)Yaşlı adamı döven 2'nci şüpheli de teslim oldu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.