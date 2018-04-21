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Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Türkiye’deki gençler arasında deizme inananların sayısının arttığı yönündeki değerlendirmeleri ‘kirli bir tuzak ve saldırı’ olarak nitelendiren Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bu iftirayı atanlara hep bir ağızdan; ‘Hadi oradan bre ebleh!’ demeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bozdağ, “Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “deizme” kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır. Deizmin kabulü; Yüce Allah’ın Kur’an ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam’ın temel pek çok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakar Müslüman ya da İHL’li olsun” dedi.

Bozdağ, şöyle devam etti:

“İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve muhafazakarlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara, saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan;”hadi oradan bre ebleh!” demeliyiz.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakarlar hülasa Müslümanlar; Kur’an ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere iman ederler. İslam’ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler.

Belli ki İmam Hatip Liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakarlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları islam’dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler..."

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Bekir Bozdağ deizm

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ebleh ne yahu? Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Niye Türkçe konuşmuyorsunuz sayın bakan? Her konuşmanızı google yardımı ile mi çözmeliyiz? Türkçe yahu Türkçe. Aptal, akılsız, budala demek varken neden Ebleh?
Fetosa kim her istediğini vermişse kim fetosu övmüşse kim kasila kasila poz vermişse taaa diyorum akitler kuduruyor hayirdir
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