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Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü. "Yanlış dini bilgiler düzeltilecek." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların 'şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu' iddia eden İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a tepki göstermiş ve Diyanet'e talimat vermişti

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

Dini bilgi adı altında; asansöre yalnız binilmemesi, battaniyenin şekline dikkat edilmesi, yoğun bakımdaki erkek ve kadın hastaların yerlerinin ayrılması, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gibi açıklamalar çok tartışıldı. Bu sözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etti. Erdoğan, son MYK toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a talimat verdi. Cumhurbaşkanı, bu açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı ortaya koyarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla bizzat ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı, toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve din konusunda toplumu adeta tahrik edecek, kin ve nefret temelinde birbirine karşı düşman olacağı bir zemine fırsat verilmemesini istedi.

BOZDAĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü. "Yanlış dini bilgiler düzeltilecek." dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Dünya Kadınlar Günü nedeniyle paylaştığı mesajında kadına şiddete dikkat çekti. Erbaş, “Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam’dan referans bulması asla mümkün değildir. Zira şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir” dedi.

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Bekir Bozdağ Son dakika dini bilgiler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İyi de bu dini bilgiler neye göre, kime göre yanlış? Reyizin talimatıyla dini anlamda aydınlanacak mıyız? Bu gibi hurafelerden kurtulmak istiyorsak bir kere tarikat, şeyh gibi unsurların ortadan kaldırılması gerekir. Zamanında Atatürk'ün, halkın yalan yanlış fetvalarla dinini doğru yaşamasına engel olan unsurları yok etmesi gibi...
TEPKİ GÖSTERDİĞİ İÇİN Mİ HASTANEDE ZİYARETE GİTMİŞ. AKP HÜKÜMETİ VAROLDUĞUNDAN BU YANA İNSANLAR Bİ ACAYİP OLDULAR KİRLİ DÜŞÜNCELER TÜREDİ, ŞEHİTLERDEN ÇOK KADIN VE KADININ NAMUSU HAKKINDA FİKİRLER TÜREDİ. TÜRKİYE BÖYLE Bİ ÜLKE DEĞİLDİ. KADIN TEHLİKEDE! ÇOCUK TEHLİKEDE! HAYVANLAR TEHLİKEDE!
bunlarin duzeltilmesi icin illa cumhurbaskaninin talimat vermesimi gerekiyo görmüyor duymuyormusunuz
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