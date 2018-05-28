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Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat’ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD), 27 Mayıs paylaşımına ilişkin konuşan Bozdağ, "ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur" dedi. Muharrem İnce'nin 'Fetullah Gülen, ABD'den usülüne ilişkin istenilmedi' iddiasına ilişkin ise Bozdağ, "Muharrem İnce işletiliyor olabilir" ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına da cevap verdi. Bozdağ, "Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göreye gönderiyoruz, adalet bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler" dedi.

Bekir Bozdağ, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

ADD'NİN MESAJI HAKKINDA

"Darbeyi yapanlar en büyük ihaneti Atatürk ve hatırasına yapmışlardır. Atatürk'ü istismar etmekten çekinmemişlerdir. Türk milleti darbeleri ve darbecileri tarihe gömmüştür. 60 sonrası darbeler başarılı oldu ama 15 Temmuz'da darbe hevesindekiler yenildi."

"HERKES DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Sayın İnce efelenerek, kabadayılık yaparak kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu yanlıştır, TRT'yi hedef gösteriyor. Bundan güç alanlar TRT aracına saldırdılar. Bu söylemlerden etkilenen kendini bilmezler daha büyük olaylara imza atabilirler. Herkes daha dikkatli olmalı. TRT olunca diğer medya kuruluşları sustu. Başka bir medya kuruluşuna saldırı olsa yeri göğü inletirler. Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar. Böyle kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işletmesinler.

"TEK BİR YANLIŞ YOKTUR"

Sayın İnce'nin sözleri gerçekleri yansıtmıyor. Daha önce ABC denen bir gazetenin haberinden bahsediyor. Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göreye gönderiyoruz, adalet bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler. Hayatlarında bir tane iade dosyası görmemişlerdir. Avukatları da bir tane iade dosyası görmemiştir. Türkiye'den gönderilen evraklar üzerinden delil tartışması yapıyorlar. Başka ülkelerin iade taleplerinde bile daha güçlü deliller yoktur. ABD buna rağmen direniyor. Türkiye'nin talebini adli makama göndermesi lazım."

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Bekir Bozdağ muharrem ince Atatürkçü Düşünce Derneği Fetullah Gülen ak parti

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