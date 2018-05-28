Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına da cevap verdi. Bozdağ, "Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göreye gönderiyoruz, adalet bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler" dedi.

Bekir Bozdağ, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:



ADD'NİN MESAJI HAKKINDA

"Darbeyi yapanlar en büyük ihaneti Atatürk ve hatırasına yapmışlardır. Atatürk'ü istismar etmekten çekinmemişlerdir. Türk milleti darbeleri ve darbecileri tarihe gömmüştür. 60 sonrası darbeler başarılı oldu ama 15 Temmuz'da darbe hevesindekiler yenildi."

"HERKES DAHA DİKKATLİ OLMALI"



Sayın İnce efelenerek, kabadayılık yaparak kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu yanlıştır, TRT'yi hedef gösteriyor. Bundan güç alanlar TRT aracına saldırdılar. Bu söylemlerden etkilenen kendini bilmezler daha büyük olaylara imza atabilirler. Herkes daha dikkatli olmalı. TRT olunca diğer medya kuruluşları sustu. Başka bir medya kuruluşuna saldırı olsa yeri göğü inletirler. Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar. Böyle kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işletmesinler.