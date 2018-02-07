Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'lar nedeniyle üyesi olduğu Yozgat Barosu ile karşı karşıya geldi. Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’ların avukatlık meslek kuralları ve etiği ile uyuşmadığı gerekçesiyle şikayet edilen Bozdağ’ı disipline sevk ederek hakkında soruşturma başlattı.

Avukat İsmail Sami Çakmak, Bozdağ’ı 12 Kasım 2016’da imzaladığı KHK’ların avukatlık mesleğine telafisi mümkün olmayan darbeler vurduğunu belirterek şikayet etti. Ancak baro yönetimi şikayetleri başta önemseme de ­Çakmak’ın ısrarı ile geçen 1 yılın ardından Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

'AVUKATLIĞIN TEMEL İLKELERİNDEN BİRİ İTİBARINI KORUMAK'



KHK’ların altında Bozdağ’ın da imzası olduğunu hatırlatan Çakmak dilekçesinde, “Savunma mesleğine ve savunmanın kapsamına yönelik kısıtlamaların, el atmaların gerçekleştirilmesinde bir avukatın rol alması, üstelik etkili ve yetkili bir biçimde rol alması düşünülemez ve kabul edilemez. Avukatlığın en temel ilkelerinden biri ve olmazsa olmazı, avukatlık onurunu düzen ve gelenekleri ile itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bozdağ’ın baro levhasına kaydının devamı, hukuka ve yasaya aykırılıklara, KHK içerik ve hükümlerine baronun önceden izin vermekte, göz yummakta olduğu sonucuna yol açacaktır” ifadelerini kullandı.