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Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 08:31 | Son Güncelleme

Yozgat Barosu, imzaladığı 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) gerekçe göstererek Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'lar nedeniyle üyesi olduğu Yozgat Barosu ile karşı karşıya geldi. Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’ların avukatlık meslek kuralları ve etiği ile uyuşmadığı gerekçesiyle şikayet edilen Bozdağ’ı disipline sevk ederek hakkında soruşturma başlattı.
Avukat İsmail Sami Çakmak, Bozdağ’ı 12 Kasım 2016’da imzaladığı KHK’ların avukatlık mesleğine telafisi mümkün olmayan darbeler vurduğunu belirterek şikayet etti. Ancak baro yönetimi şikayetleri başta önemseme de ­Çakmak’ın ısrarı ile geçen 1 yılın ardından Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

'AVUKATLIĞIN TEMEL İLKELERİNDEN BİRİ İTİBARINI KORUMAK'

KHK’ların altında Bozdağ’ın da imzası olduğunu hatırlatan Çakmak dilekçesinde, “Savunma mesleğine ve savunmanın kapsamına yönelik kısıtlamaların, el atmaların gerçekleştirilmesinde bir avukatın rol alması, üstelik etkili ve yetkili bir biçimde rol alması düşünülemez ve kabul edilemez. Avukatlığın en temel ilkelerinden biri ve olmazsa olmazı, avukatlık onurunu düzen ve gelenekleri ile itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bozdağ’ın baro levhasına kaydının devamı, hukuka ve yasaya aykırılıklara, KHK içerik ve hükümlerine baronun önceden izin vermekte, göz yummakta olduğu sonucuna yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

MESLEKTEN ÇIKARILMASI TALEP EDİLİYOR

Bozdağ’ın adının baro levhasından isminin silinmesini isteyen Çakmak, Kasım 2016’daki dilekçesine aylarca baro yönetiminden yanıt alamadı. Bozdağ’a karşı hukuk mücadelesinde kararlı olan Çakmak, dilekçesinin virgülüne dahi dokunmadan 30 Kasım 2017’de yineledi. Baroya Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ndeki “Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır” hükmünü hatırlatan Çakmak, KHK’ların avukatlık mesleğine darbe olduğunu savunarak Yozgat Barosu’ndan soruşturma başlatarak Bozdağ’ın meslekten çıkarılmasını talep etti.

BAROYU TBB'YE ŞİKAYET ETTİ

Ocak 2018’e kadar şikayetine yanıt alamayan Çakmak, 24 Ocak’ta Yozgat Baro yönetimini de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) şikayet etti. Kendisine 1 yıl içinde yanıt verilmemesinin kanuna aykırı olduğunu belirten Çakmak, Bozdağ’ın meslekten çıkarılması ve baro yönetimine de disiplin cezası verilmesini istedi. Çakmak, Bozdağ hakkındaki başvurusuna 450 gün sonra yanıt aldı. Yozgat Barosu’nun, yasal sınır 1 yıl dolmadan 16 Kasım 2017’de Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdiği ortaya çıktı.

HANGİ CEZALAR VERİLEBİLİR?

Yönetmeliğe göre, Avukatlık Kanunu’na ve meslek kurallarına aykırı davranışların disiplin kovuşturmasını gerektirdiğinden işletilen süreçte Bozdağ için disiplin kurulu ilk evrak üzerinde inceleme yapacak. Kanuna göre Bozdağ’ın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, inceleme duruşmalı olarak yapılabilecek. Mesleğin onuruna aykırı davranışları nedeniyle şikayeti inceleyecek disiplin kurulu, Bozdağ’a mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiği anlamına gelen uyarı cezasından başlayarak, mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının bildiren ‘kınama’ cezası, 10.000 liradan 150.000 liraya kadar para cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma maddesi kapsamında da avukatın adının baro levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılması hükümlerinden birini Bozdağ için işletecek.

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Bekir Bozdağ soruşturma

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