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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştır. Vatandaşların uyanık olması son derece önemli. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabını soracaktır. Kaçanlar elbette yakalanacaklardır, yargının önüne çıkarılacaklardır.' dedi.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

KK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır.

Bugüne kadar 49 kahramanımız şehit oldu.

TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK kaynaklı burnu bile kanamamıştır.

Afrin Afrinlilerindir. TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için orada bulunuyor.

AVUSTURYA BAŞBAKANI'NA YANIT

Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, başbakan bu ırkçıların söyledikelrini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işilem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkın yoktur, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Siz Türkiye'de darbe yapmak isteyenlere destek olur, kucak açarsanız yaptığınız değerlendirmelerin Türkiye'de saygı görmesi mümkün değildir. Biz tam üyelikten yanayız, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. O konuşmaya devam etsin biz de yolumuza devam edeceğiz.

PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Alandaki hareketliliği takip ediyoruz. Irak Ordusu'nun bölgeye yerleştiğini teyit ettik. Terör örgütünün farklı isim ve üniforma altında bölgede kalmasına tahammül göstermeyiz.

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASI

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştır. Vatandaşların uyanık olması son derece önemli. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabını soracaktır. Kaçanlar elbette yakalanacaklardır, yargının önüne çıkarılacaklardır.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Afrin PKK şehit asker

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