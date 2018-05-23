HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın da bulunduğu bazı idarecilerin alıkoyulması planına yönelik 13 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkoyulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, bazı sanıkların internet trafiği ve ByLock'a giriş sürelerini gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen evraklar ile dava dosyasına giren tanık ifadelerini okudu.

Dosyaya gelen evraklara ilişkin söz alan sanıklardan eski teğmen Ferhat Fışkın, eski kurmay yarbay Ali Bozgeyik'in aracında ele geçirilen, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un kaçırılma planlarıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Fışkın, darbe girişiminin yaşandığı gece evinde olduğunu, sabaha kadar yaşananları televizyondan takip ettiğini, hiçbir kanunsuz emri yerine getirmediğini belirtti.

Sanıklardan Bozgeyik'in aracında bulunan listede adının yazması nedeniyle 22 aydır tutuklu olduğunu öne süren Fışkın, "Bakan, emniyet müdürü kaçıracak biri o gece evde oturur mu? Birlikte yargılandığım kişileri tanımıyorum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

ByLock kullandığına dair tespiti de kabul etmediğini savunan Fışkın, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada hakkındaki tanık beyanı okunan sanık Muharrem Demir Kale, beyanın 1989 yılında geçen olaylara ilişkin olduğunu, o dönemde de şimdi de herhangi bir terör örgüte sempati duymadığını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı sanık eski kurmay albay Orhan Yıkılkan da kendisine yönelik tanık ifadelerine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen hakkındaki diğer davada cevap verdiğini söyledi. Yıkılkan, her iki dava arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğunu belirterek, dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.

BTK'dan gelen belgelere karşı savunma yapan Cemil Çetin de ilgili kayıtlarda 51 günlük süre içerisinde ByLock programından 136 defa giriş yaptığı tespitinde hata olduğunu ileri sürerek, kayıtların başka bir bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

Sanıklar Rüstem Doğan, Yusuf Yiğit ve Ali Bozgeyik önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısının görüşü doğrultusunda ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.

- İddianameden

İddianameye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, şüpheli eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in karargahın park alanındaki otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notlar ele geçirildi.

Notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler tarafından, Bekir Bozdağ, Melih Gökçek, Celalettin Lekesiz, Turgut Aslan, Engin Dinç ile Turan Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği tespit edilmişti.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
Eşine oklava ve kemerle işkence yaptı, serbest kaldıEşine oklava ve kemerle işkence yaptı, serbest kaldı
Bardakoğlu: İslam dünyası, cinsiyet ayrımcılığını geride bırakmak zorundaBardakoğlu: İslam dünyası, cinsiyet ayrımcılığını geride bırakmak zorunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Adıyaman iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Malatya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Malatya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Adana iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Adana iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kütahya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kütahya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Konya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Konya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Eşine oklava ve kemerle işkence yaptı, serbest kaldı

Eşine oklava ve kemerle işkence yaptı, serbest kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.