Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

Dosyaya gelen evraklara ilişkin söz alan sanıklardan eski teğmen Ferhat Fışkın, eski kurmay yarbay Ali Bozgeyik'in aracında ele geçirilen, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un kaçırılma planlarıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, bazı sanıkların internet trafiği ve ByLock'a giriş sürelerini gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen evraklar ile dava dosyasına giren tanık ifadelerini okudu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkoyulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Fışkın, darbe girişiminin yaşandığı gece evinde olduğunu, sabaha kadar yaşananları televizyondan takip ettiğini, hiçbir kanunsuz emri yerine getirmediğini belirtti.

Sanıklardan Bozgeyik'in aracında bulunan listede adının yazması nedeniyle 22 aydır tutuklu olduğunu öne süren Fışkın, "Bakan, emniyet müdürü kaçıracak biri o gece evde oturur mu? Birlikte yargılandığım kişileri tanımıyorum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

ByLock kullandığına dair tespiti de kabul etmediğini savunan Fışkın, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada hakkındaki tanık beyanı okunan sanık Muharrem Demir Kale, beyanın 1989 yılında geçen olaylara ilişkin olduğunu, o dönemde de şimdi de herhangi bir terör örgüte sempati duymadığını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı sanık eski kurmay albay Orhan Yıkılkan da kendisine yönelik tanık ifadelerine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen hakkındaki diğer davada cevap verdiğini söyledi. Yıkılkan, her iki dava arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğunu belirterek, dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.