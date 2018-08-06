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Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında eski Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın da bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik 13 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Bazı sanıklar, darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada da yargılandıklarını ve haklarında karar verildiğini belirterek, yargılamanın sonlandırılmasını istedi.

Mahkeme, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinden ilgili dava dosyanın istenilmesini ve verilen karara göre sanıklar yönünden hüküm kurulmasına karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı da avukatı aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Mütalaası sorulan iddia makamı, sanıkların talepleri ile davaya katılma talebinin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve Milli Savunma Bakanlığının katılma talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianameye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, şüpheli eski jandarma kurmay yarbay Ali Bozgeyik'in karargahın park alanındaki otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notlar ele geçirilmişti.

Notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler tarafından Bekir Bozdağ, Melih Gökçek, Celalettin Lekesiz, Turgut Aslan, Engin Dinç ile Turan Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği tespit edilmişti.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

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