Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Bazı sanıklar, darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada da yargılandıklarını ve haklarında karar verildiğini belirterek, yargılamanın sonlandırılmasını istedi.

Mahkeme, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinden ilgili dava dosyanın istenilmesini ve verilen karara göre sanıklar yönünden hüküm kurulmasına karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı da avukatı aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Mütalaası sorulan iddia makamı, sanıkların talepleri ile davaya katılma talebinin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.