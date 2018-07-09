Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Bekir Pakdemirli ismini Tarım ve Orman Bakanı bakanı olarak açıkladı. Peki Bekir Pakdemirli kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Bekir Pakdemirli'nin hayatından ve kariyerinden detaylar...
1973 yılında İzmir’de doğan Bekir Pakdemirli, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.
Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.
Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.
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