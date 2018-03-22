Beklenen kar Kapıkule’den girdi

Meteorolojinin hafta boyunca tüm yurtta etkili olmasını tahmin ettiği soğuk hava ve kar yağışı Balkanlar’dan giriş yaptı. Hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle Edirne’de sağanak yağış yerini kara bıraktı.

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kentte her yer beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirtti.