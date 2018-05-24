Beklesin Uluslararası Af Örgütü heyeti 14 yıl sonra Özbekistan'da

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, uzun yıllar sonra ülkeye gelen Uluslararası Af Örgütünden gizlenecek veya müzakere gündeminden çıkarılacak herhangi bir meselelerinin bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 yıl aradan sonra ülkeye gelen Uluslararası Af Örgütünün Doğu Avrupa ve Orta Asya Sorumlusu Marie Strasers ve beraberindeki heyetin Bakanlıkta yaptığı görüşmede iş birliği konusu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık yetkilileri, heyetle yapılan görüşmede Özbekistan’ın Uluslararası Af Örgütü’nden gizlenecek veya müzakere için gündemden çıkarılacak herhangi bir meselelerinin olmadığını vurguladı.

Yetkililer, ülkedeki hukuk sisteminin ıslah edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü, aşırıcılığa karşı mücadelede baskıcı yöntemlerden vazgeçildiğini kaydetti.

Strasers ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Erkin Yoldaşev ile de görüştü.

Görüşmede Yoldaşev, insan hakları ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik gerçekleştirilen reformlar hakkında heyete bilgi verdi.

Uluslararası Af Örgütü heyeti en son 2004'te merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde Taşkent'te düzenlenen bir toplantı için ülkeye gelmişti. Sonraki dönemlerde örgüt heyetinin ülkeyi ziyaret talebine Özbek makamlarınca olumlu yanıt verilmemişti.

