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Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’a gelişini değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun’a ziyaretini değerlendirdi.Yazılı bir açıklama yapan Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, “Günlerdir Cumhurbaşkanının Giresun’a ‘müjdeler’ vereceği söylentileri boşa çıkmıştır.

Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’a gelişini değerlendirdi

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun’a ziyaretini değerlendirdi.
Yazılı bir açıklama yapan Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, “Günlerdir Cumhurbaşkanının Giresun’a ‘müjdeler’ vereceği söylentileri boşa çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece, kendisi ve partisinin iktidar olduğu 16 yıl boyunca, devletin yapması gereken zorunlu hizmetleri anlatmıştır. Bunun dışında, projeli, bütçe yatırım ödenekli bir hizmetleri zaten yoktur ama kendisinden en azından bundan sonrası için Giresun halkının hizmet beklentilerine dönük sözler sarf etmesini beklerdik. Yani dağ fare doğurmuştur. Devlet gücü ve imkanlarıyla, olağanüstü harcamalarla taşıma kalabalıkla güya gövde gösterisi yapılmıştır” değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan’dan Giresunlular’ın Güney Çevre Yolu, Samsun-Sarp Hızlı Tren Projesi, Erzincan-Tirebolu üzerinden Trabzon’a bağlanacak demiryolu, İç Anadolu’yu deniz üzerinden dünyaya ulaştıracak olan Giresun Limanı’nın işlerlik kazandırılması, Eğribel Geçidi’nin tünellerinin yollarla bağlanması, fındığın akıbeti, bitirilemeyen yollar, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık, işsizlik, göç, esnafların durumu, yaylalardaki 2-B, imar, mera sorunları, Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi gibi, pek çok konuda açıklamalar beklediğini ifade eden CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, ”Giresun’un giderek köyleşen bu görüntüsü bundan sonra da değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

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