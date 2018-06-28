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Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 23:54 | Son Güncelleme

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh: - "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu" - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir mihenk taşıydı"

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi.

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh'in ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlık günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Savinykh, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin daima ortaklık ve dostane ilişkiler temelinde geliştiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi.

Son yıllarda ticaret, ekonomi, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğine işaret eden Savinykh, gelecek yıllarda ilişkilerin daha aktif olacağından emin olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlere de değinen Savinykh, başarılı şekilde düzenlenen seçimler dolayısıyla Türk dostlarını tebrik etti.

Savinykh, seçimlerde Türk halkının güçlü ve kararlı şekilde görüşlerini ortaya koyduğunu belirtti, söz konusu seçimleri Türkiye siyasetinin ve ekonomisinin başarısı yolunda yeni bir dönüm noktası olarak gördüklerinin altını çizdi.

Savinykh, "Yaşasın Belarus, Yaşasın Türkiye, Yaşasın Belarus-Türkiye ilişkileri." diyerek sözlerini tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ateş de Belarus'un bağımsızlık gününü kutlayarak, uzun yıllardan bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli gelişmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ateş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir mihenk taşıydı." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın şubat ayında Belarus'a yaptığı resmi ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Ateş, Belarus'ta Türk yatırımcıların kendilerini farklı sektörlerde kanıtladığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından Savinykh ve Ateş'in beraber pasta kestiği resepsiyon, misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi..

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Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık günü belarus Resepsiyon Türkiye

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