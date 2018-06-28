Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi.

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh'in ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlık günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Savinykh, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin daima ortaklık ve dostane ilişkiler temelinde geliştiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi.

Son yıllarda ticaret, ekonomi, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğine işaret eden Savinykh, gelecek yıllarda ilişkilerin daha aktif olacağından emin olduğunu dile getirdi.