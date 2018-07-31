Belçika AB zirvelerini takip eden gazetecilerden ücret alacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika, birliğin düzenlediği liderler zirvesini takip eden Belçika'daki gazetecilerden "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle para alacak.
AB Konseyi internet sayfasının basın bölümünde yer alan bilgilere göre, Belçika'da görev yapan tüm gazeteciler, AB Liderler Zirvelerini takip etmek için geçecekleri güvenlik kontrolü için 50 avro ödeme yapacak, ödemeye ilişkin faturalar işverenlere postalanacak.
Bu gazeteciler için güvenlik kontrolü 6 ay boyunca geçerli olurken, Belçika dışından toplantıları takip eden gazetecilerden ücret talep edilmeyecek.
AB Konseyi, yeni düzenlemenin Belçika'da tüm güvenlik kontrollerinin maliyetinin işveren tarafından karşılanmasını öngören 1 Haziran 2018 tarihli karar nedeniyle yapıldığını belirtiyor.
Başkent Brüksel'de AB liderleri her yıl resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika'da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor.
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!
Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama
Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı
Genç kadını herkesin ortasında yumrukladı
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum