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Belçika, Brüksel Ulu Cami'nin kontrolünü Suudilerden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:49 | Son Güncelleme

Belçika Adalet Bakanı Geens, caminin, ülke genelinde Müslüman toplumları temsil eden Belçika İslam Koordinasyon Kuruluna tahsis edileceğini açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Belçika Hükümeti, 1967 yılında enerji anlaşması karşılığında Brüksel Ulu Cami'yi 99 yıllığına Suudi Arabistan'a tahsis eden anlaşmayı feshettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Belçika Hükümeti'nin Suudi Arabistan'la varılan anlaşmayı feshetme kararı aldığını, caminin Belçika Hükümeti tarafından kontrol edileceğini belirtti.

Jambon, Belçika'da İslam eğitiminde yabancı ülkelerin müdahelesini azaltmayı amaçladıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu şekilde Selefi ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens de caminin ülke genelinde Müslüman toplumları temsil eden Belçika İslam Koordinasyon Kuruluna tahsis edileceğini açıkladı.

Geçen yıl ekim ayında Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Brüksel Ulu Cami'nin Suudi imamının oturum iznini iptal ettiğini açıklamıştı.

Din adamıyla ilgili değerlendirmede bulunan Francken, "İmamın Selefi olduğu, radikalleştiği, toplumumuz ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturduğuna dair oldukça net işaretler var." ifadesini kullanmıştı.

Belçika Hükümeti 1967 yılında enerji anlaşması karşılığında Suudi Arabistan'a Brüksel Ulu Cami binasını 99 yıl boyuncu kira bedeli ödemeden kullanmasına imkan tanıyacak bir anlaşmaya imza atmıştı.

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Belçika Brüksel Ulu Cami enerji anlaşması Suudi Arabistan

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