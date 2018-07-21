Belçika, kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutluyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Brüksel'de askeri geçit töreni düzenlendi.

Belçika Milli Günü, Brüksel'de ve diğer kentlerde yapılan etkinliklerle kutlanıyor.

Brüksel'deki Saint-Michel ve Saint-Gudule Katedrali'nde düzenlenen törene, Belçika Kralı Philippe, Prenses Mathilde, Başbakan Charles Michel ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca kentte uçakların gösteri sunduğu, tankların da bulunduğu askeri geçit töreni düzenlendi.

Brüksel'deki Parc Royal ise halka açık kutlamaların merkezi oldu. Federal Parlamento, Adalet Sarayı ve Sayıştay gibi resmi kurumlar, kiliseler ve müzeler de kapılarını halka açtı. Kutlamalar, saat 23.00'te yapılacak havai fişek gösterisiyle sona erecek.

