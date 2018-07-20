HABER

Belçika Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: - "Türkiye stratejik hedef olarak belirlemiş olduğu AB'ye üyelik doğrultusunda ilerleme kaydedebilmesi için Belçika'nın desteğine değer vermektedir" - Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe: - "Kendi ulusal günümüzde, komşumuz Hollanda ve Türkiye arasında normal diplomatik ilişkilerin yeniden tesisiyle ilgili haber çok mutlu bir tesadüf olmuştur"

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin, stratejik hedef olarak belirlediği Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik doğrultusunda ilerleme kaydedebilmesi için Belçika'nın desteğine önem verdiğini belirtti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, büyükelçilik konutunda ülkesinin milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, TBMM Başkanvekili Şentop'un yanı sıra başkentteki çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin köklü ilişkilere sahip dost ve müttefik olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ile Belçika arasındaki bu ilişkinin temelinde demokrasi, hürriyet, barış gibi evrensel değerlere bağlılık, karşılıklı saygı ve güvenin yer aldığını belirtti.

Ülkesinin, Belçika ile siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra küresel güvenliği ilgilendiren konularda ortak değer ve karşılıklı örtüşen çıkarlara sahip olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye'nin Belçika ile iş birliğini geliştirmeye önem verdiğinin altını çizdi.

Şentop, ekonomik ve ticari bağların iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli boyutunu oluşturduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 20 artışla yaklaşık 7 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 250 bin kişilik Türk toplumunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerli bir boyutunu oluşturduğunu söyleyen Şentop, bu ülkede 54. yılını geride bırakan Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda başarılı bireyler olması ve yaşadıkları topluma değer katmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şentop, AB kurumları ve NATO karargahına ev sahipliği yapan Belçika'nın, NATO üyeliği ve AB üyelik süreci bağlamında Türkiye'nin siyaset gündeminde önemli yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Konuşmasında Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevini de tebrik eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM'deki adil olmayan eşitliksiz yapı konusunda Cumhurbaşkanımızın itirazlarını da temas etmek, atıf yapmak isterim. Malumunuz şimdi Belçika, önceki yıllarda da Türkiye de BM Güvenlik Konseyinde geçici üyelik yaptı ama güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi var. Biz, bu bakımdan 5 ülke de dahil bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinde eşit statüde temsilini öngören bir statüyü savunuyoruz."

Şentop, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye stratejik hedef olarak belirlemiş olduğu AB'ye üyelik doğrultusunda ilerleme kaydedebilmesi için Belçika'nın desteğine değer vermektedir." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki dostane bağın bundan sonra da daha güçlü şekilde sürdürüleceğine inandığını söyleyen Şentop, konuşmasının sonunda Belçika Milli Gününü dolayısıyla Büyükelçi Malherbe'yi tebrik etti.
\

- "Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik ediyorum"

Büyükelçi Malherbe de konuşmasında, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de yeni görevi dolayısıyla Şentop'u kutlarken, "Belçika Büyükelçisi sıfatıyla yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve parlamentoda yeniden seçilen seçkin meslektaşlarınızı tebrik ediyorum." dedi.

Malherbe, Brüksel'in son yıllarda dünyada yükselen siyasi akımlara karşı sağlam güç oluşturduğuna işaret ederek, "Brüksel, AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yapmakta ve insani konuların düzenlenmesinde son sözü ulus devlete bırakmamaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile 9 milyar avroluk ticaret hacmini, karşılıklı sağlam yatırımları, ortak bir göçmenlik ve güvenlik yazgısını paylaştıklarının altını çizen Malherbe, "Türkiye ile de hem ikili ilişkiler açısından hem de AB çerçevesinde yapıcı, güvenilir, beklentisi yüksek ve açık ortak olmak istiyoruz." dedi.

Malherbe, konuşmasında Türkiye ve Hollanda'nın ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı almasına da değinerek, "Kendi ulusal günümüzde, komşumuz Hollanda ve Türkiye arasında normal diplomatik ilişkilerin yeniden tesisiyle ilgili haber çok mutlu bir tesadüf olmuştur." diye konuştu.

Resepsiyon, konuşmaların ardından davetlilere verilen ikramla sona erdi.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
TBMM eski Başkanı Kahraman Samsun'da toplu açılış yaptıTBMM eski Başkanı Kahraman Samsun'da toplu açılış yaptı
Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Belçika Milli Gün Resepsiyon

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı

Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı

İlginizi Çekebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Diğer Haberler
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.