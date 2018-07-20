Belçika Milli Günü resepsiyonu

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin, stratejik hedef olarak belirlediği Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik doğrultusunda ilerleme kaydedebilmesi için Belçika'nın desteğine önem verdiğini belirtti.
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, büyükelçilik konutunda ülkesinin milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, TBMM Başkanvekili Şentop'un yanı sıra başkentteki çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.
Şentop, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin köklü ilişkilere sahip dost ve müttefik olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ile Belçika arasındaki bu ilişkinin temelinde demokrasi, hürriyet, barış gibi evrensel değerlere bağlılık, karşılıklı saygı ve güvenin yer aldığını belirtti.
Ülkesinin, Belçika ile siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra küresel güvenliği ilgilendiren konularda ortak değer ve karşılıklı örtüşen çıkarlara sahip olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye'nin Belçika ile iş birliğini geliştirmeye önem verdiğinin altını çizdi.
Şentop, ekonomik ve ticari bağların iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli boyutunu oluşturduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 20 artışla yaklaşık 7 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.
Belçika'da yaşayan yaklaşık 250 bin kişilik Türk toplumunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerli bir boyutunu oluşturduğunu söyleyen Şentop, bu ülkede 54. yılını geride bırakan Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda başarılı bireyler olması ve yaşadıkları topluma değer katmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Şentop, AB kurumları ve NATO karargahına ev sahipliği yapan Belçika'nın, NATO üyeliği ve AB üyelik süreci bağlamında Türkiye'nin siyaset gündeminde önemli yere sahip olduğuna dikkati çekti.
Konuşmasında Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevini de tebrik eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"BM'deki adil olmayan eşitliksiz yapı konusunda Cumhurbaşkanımızın itirazlarını da temas etmek, atıf yapmak isterim. Malumunuz şimdi Belçika, önceki yıllarda da Türkiye de BM Güvenlik Konseyinde geçici üyelik yaptı ama güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi var. Biz, bu bakımdan 5 ülke de dahil bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinde eşit statüde temsilini öngören bir statüyü savunuyoruz."
Şentop, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye stratejik hedef olarak belirlemiş olduğu AB'ye üyelik doğrultusunda ilerleme kaydedebilmesi için Belçika'nın desteğine değer vermektedir." ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki dostane bağın bundan sonra da daha güçlü şekilde sürdürüleceğine inandığını söyleyen Şentop, konuşmasının sonunda Belçika Milli Gününü dolayısıyla Büyükelçi Malherbe'yi tebrik etti.
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- "Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik ediyorum"
Büyükelçi Malherbe de konuşmasında, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de yeni görevi dolayısıyla Şentop'u kutlarken, "Belçika Büyükelçisi sıfatıyla yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve parlamentoda yeniden seçilen seçkin meslektaşlarınızı tebrik ediyorum." dedi.
Malherbe, Brüksel'in son yıllarda dünyada yükselen siyasi akımlara karşı sağlam güç oluşturduğuna işaret ederek, "Brüksel, AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yapmakta ve insani konuların düzenlenmesinde son sözü ulus devlete bırakmamaktadır." ifadesini kullandı.
Türkiye ile 9 milyar avroluk ticaret hacmini, karşılıklı sağlam yatırımları, ortak bir göçmenlik ve güvenlik yazgısını paylaştıklarının altını çizen Malherbe, "Türkiye ile de hem ikili ilişkiler açısından hem de AB çerçevesinde yapıcı, güvenilir, beklentisi yüksek ve açık ortak olmak istiyoruz." dedi.
Malherbe, konuşmasında Türkiye ve Hollanda'nın ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı almasına da değinerek, "Kendi ulusal günümüzde, komşumuz Hollanda ve Türkiye arasında normal diplomatik ilişkilerin yeniden tesisiyle ilgili haber çok mutlu bir tesadüf olmuştur." diye konuştu.
Resepsiyon, konuşmaların ardından davetlilere verilen ikramla sona erdi.
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