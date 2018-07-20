Belçika Milli Günü resepsiyonu

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin, stratejik hedef olarak belirlediği Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik doğrultusunda ilerleme kaydedebilmesi için Belçika'nın desteğine önem verdiğini belirtti. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, büyükelçilik konutunda ülkesinin milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, TBMM Başkanvekili Şentop'un yanı sıra başkentteki çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Şentop, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin köklü ilişkilere sahip dost ve müttefik olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ile Belçika arasındaki bu ilişkinin temelinde demokrasi, hürriyet, barış gibi evrensel değerlere bağlılık, karşılıklı saygı ve güvenin yer aldığını belirtti. Ülkesinin, Belçika ile siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra küresel güvenliği ilgilendiren konularda ortak değer ve karşılıklı örtüşen çıkarlara sahip olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye'nin Belçika ile iş birliğini geliştirmeye önem verdiğinin altını çizdi. Şentop, ekonomik ve ticari bağların iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli boyutunu oluşturduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 20 artışla yaklaşık 7 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 250 bin kişilik Türk toplumunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerli bir boyutunu oluşturduğunu söyleyen Şentop, bu ülkede 54. yılını geride bırakan Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda başarılı bireyler olması ve yaşadıkları topluma değer katmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Şentop, AB kurumları ve NATO karargahına ev sahipliği yapan Belçika'nın, NATO üyeliği ve AB üyelik süreci bağlamında Türkiye'nin siyaset gündeminde önemli yere sahip olduğuna dikkati çekti. Konuşmasında Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevini de tebrik eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "BM'deki adil olmayan eşitliksiz yapı konusunda Cumhurbaşkanımızın itirazlarını da temas etmek, atıf yapmak isterim. Malumunuz şimdi Belçika, önceki yıllarda da Türkiye de BM Güvenlik Konseyinde geçici üyelik yaptı ama güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi var. Biz, bu bakımdan 5 ülke de dahil bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinde eşit statüde temsilini öngören bir statüyü savunuyoruz."