HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Belçika polisi vücut kamerası takacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

Belçika polisi yarın yürürlüğe girecek yasanın ardından vücut kamerası takabilecek

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yarın yürürlüğe girecek bir yasanın ardından polis devriye gezerken ve operasyona giderken vücut kamerası kullanabilecek.

Mevcut yasal düzenleme uyarınca sadece gerekli izinler alındıktan sonra ve ciddi güvenlik tehdidi bulunan durumlarda vücut kamerası kullanabilen polise, yeni yasayla tüm operasyonlarda vücuduna ve aracına görünebilir şekilde kamera takma imkanı sağlanacak.

Yeni yasa uyarınca polisin çok ciddi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı müddetçe kamerasını açmadan önce karşısındakine bilgi vermesi gerekiyor.

- Olaylara açıklık getirecek

Polis sendikası Sypol.be yeni yasayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sendika, polisin taktığı vücut kamerasının geçen hafta polis takibine alınan sığınmacı kamyonetinde bir çocuğun polis kurşunuyla vurulması gibi olaylara açıklık getirilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Sığınmacı çocuğun polis kurşunuyla vurulması Belçika genelinde büyük yankı uyandırarak polis faaliyetlerinin mercek altına alınmasına yol açtı. Çocuğu vuran polis olayda kasıt olmadığını savunsa ve çok üzüldüğünü belirtse de Belçika toplumunda polisin hangi durumlarda ateş açmasının doğru olduğu yönünde yoğun bir tartışma yürütülüyor.

Geçen hafta Belçika'nın Namur kenti yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alan polisin, aracın durmaması sonucu ateş açtığı duyurulmuştu. Başka bir araca çarparak duran kamyonette 30 sığınmacının yanı sıra 2 yaşında bir kız çocuğunun cesedine ulaşılmıştı. Otopsi sonuçları çocuğun, yanağına isabet eden bir polis kurşunu sonucu hayatını kaybettiğini ortaya çıkarmıştı.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...
Sivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölümSivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika polis Vücut kamerası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.