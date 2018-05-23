HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Belçika Sanat Ödülü adayları yarışmadan çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

Belçika Sanat Ödülü adayları yarışmadan çekildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika Sanat Ödülü'ne aday gösterilen beş kişinin "beyaz ve erkek" olmasının ülke genelinde tepkiye yol açmasının ardından adaylar yarışmadan çekildiğini açıkladı.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine göre, jürinin seçtiği tüm adayların ülkedeki "elit" kesimden olması ve toplumun genelini yansıtmaması tepkiye yol açtı.

Belçika'daki sanat toplumundan yüzlerce kişinin Change.org adlı internet sitesindeki imza kampanyasına katılarak jürinin aday seçimini eleştirmesinin ardından Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Gabriel Kuri, Duo Jos de Gruyter ve Harald Thys adlı adaylar yarışmadan çekildiğini duyurdu.

İmza kampanyasında tüm adayların "orta yaşlı, beyaz ve elit erkeklerden" seçilmesi eleştirildi.

Konuya ilişkin mektup yayımlayan adaylar da "Tartışmanın boyutu oldukça büyüdü. Sanata zarar vermemek için adaylığımızı geri çekme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

Belçika sanat dünyasının en önemli ödüllerinden Belçika Sanat Ödülü gelecek yıl verilecek.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
İdris Baluken'in cezası onandı!İdris Baluken'in cezası onandı!
Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak? Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday Belçika Sanat Ödülü

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

İdris Baluken'in cezası onandı!

İdris Baluken'in cezası onandı!

Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırşehir iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırşehir iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırklareli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırklareli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kayseri iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kayseri iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.