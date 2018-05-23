Belçika Sanat Ödülü adayları yarışmadan çekildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika Sanat Ödülü'ne aday gösterilen beş kişinin "beyaz ve erkek" olmasının ülke genelinde tepkiye yol açmasının ardından adaylar yarışmadan çekildiğini açıkladı.
Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine göre, jürinin seçtiği tüm adayların ülkedeki "elit" kesimden olması ve toplumun genelini yansıtmaması tepkiye yol açtı.
Belçika'daki sanat toplumundan yüzlerce kişinin Change.org adlı internet sitesindeki imza kampanyasına katılarak jürinin aday seçimini eleştirmesinin ardından Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Gabriel Kuri, Duo Jos de Gruyter ve Harald Thys adlı adaylar yarışmadan çekildiğini duyurdu.
İmza kampanyasında tüm adayların "orta yaşlı, beyaz ve elit erkeklerden" seçilmesi eleştirildi.
Konuya ilişkin mektup yayımlayan adaylar da "Tartışmanın boyutu oldukça büyüdü. Sanata zarar vermemek için adaylığımızı geri çekme kararı aldık." açıklamasını yaptı.
Belçika sanat dünyasının en önemli ödüllerinden Belçika Sanat Ödülü gelecek yıl verilecek.
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