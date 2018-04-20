Belçika'da 91 yaşındaki kadına vergi kaçırmaktan hapis

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da vergi kaçırmakla suçlanan 91 yaşındaki kadın 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gent kentindeki mahkemede görülen duruşmanın ardından kararını açıklayan hakim, 91 yaşındaki kadın ve oğlunun vergi kaçırdığına hükmetti.
Milyonlarca avroyu Lüksemburg ve Panama'daki off-shore şirkete aktaran kadın, cezasının 6 ayını cezaevinde geçirecek, 10 ayı için ise denetimli serbestlikten faydalanacak.
12,3 milyon avroluk gelirini vergi denetçilerine açıklayamayan kadının 600 bin avro da ceza ödemesine karar verildi.
Kadının oğlu da 8 ay hapis ve 240 bin avro para cezasına çarptırıldı.
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum