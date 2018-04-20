Belçika'da 91 yaşındaki kadına vergi kaçırmaktan hapis

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da vergi kaçırmakla suçlanan 91 yaşındaki kadın 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gent kentindeki mahkemede görülen duruşmanın ardından kararını açıklayan hakim, 91 yaşındaki kadın ve oğlunun vergi kaçırdığına hükmetti.

Milyonlarca avroyu Lüksemburg ve Panama'daki off-shore şirkete aktaran kadın, cezasının 6 ayını cezaevinde geçirecek, 10 ayı için ise denetimli serbestlikten faydalanacak.

12,3 milyon avroluk gelirini vergi denetçilerine açıklayamayan kadının 600 bin avro da ceza ödemesine karar verildi.

Kadının oğlu da 8 ay hapis ve 240 bin avro para cezasına çarptırıldı.