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Belçika'da bir kişi üzerindeki bombayı patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Belçika'da bir kişi üzerindeki bombayı patlattı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Liege kentine bağlı Verviers bölgesinde bir kişi futbol sahasında üzerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.

Verviers Belediye Başkanı Vekili Hasan Aydın, basına yaptığı açıklamada, kişinin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediğini ancak mahallede ikamet eden eski bir asker olduğundan şüphe duyulduğunu belirtti.

Aydın, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve bölgede başka patlayıcı bulunmadığından emin olmak için tarama çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Olayı terör vakası olarak değerlendirmediklerini ifade eden Aydın, bunun bireysel bir intihar girişimi olabileceğini, aksi takdirde kişinin daha kalabalık bir mekan tercih edeceğini düşündüklerini kaydetti.

Olayda patlayıcıyı infilak ettiren kişi hariç ölen ya da yaralanan olmazken bölgedeki sokaklar boşaltıldı, yoğun güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Futbol Sahası Verviers

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