Belçika'da bir kişi üzerindeki bombayı patlattı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Liege kentine bağlı Verviers bölgesinde bir kişi futbol sahasında üzerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.
Verviers Belediye Başkanı Vekili Hasan Aydın, basına yaptığı açıklamada, kişinin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediğini ancak mahallede ikamet eden eski bir asker olduğundan şüphe duyulduğunu belirtti.
Aydın, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve bölgede başka patlayıcı bulunmadığından emin olmak için tarama çalışmaları yaptıklarını aktardı.
Olayı terör vakası olarak değerlendirmediklerini ifade eden Aydın, bunun bireysel bir intihar girişimi olabileceğini, aksi takdirde kişinin daha kalabalık bir mekan tercih edeceğini düşündüklerini kaydetti.
Olayda patlayıcıyı infilak ettiren kişi hariç ölen ya da yaralanan olmazken bölgedeki sokaklar boşaltıldı, yoğun güvenlik önlemi alındı.
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!
Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Her sabah derisi soyuluyor, artık sesi de çıkmıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum