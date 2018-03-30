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Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:37 | Son Güncelleme

Belçika’nın Liege Herstal kentinde cinayete kurban giden anne ve kızı Giresun’da gözyaşları arasında toprağa verildi.Belçika’nın Liege Herstal kentinde 24 Mart’ta dini nikâhlı eşi Beytullah A.

Belçika’nın Liege Herstal kentinde cinayete kurban giden anne ve kızı Giresun’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Belçika’nın Liege Herstal kentinde 24 Mart’ta dini nikâhlı eşi Beytullah A. tarafından evlerinde kafaları kesilerek öldürülen Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur için memleketi Giresun’da cenaze töreni düzenledi.
Cinayet sonrası cenazelere sahip çıkan eski eş Ural Aydın’da cenazeler ile gelerek törene katıldı. Eski eş Ural Aydın cenaze namazı için saf tuttuğu sırada ise göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Giresun merkeze bağlı Ülper Köyünde Cuma namazı sonrası Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası anne ile kızı aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye siyasiler, STK’lar, aile ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan cinayetin zanlısı ise geçtiğimiz gün Ankara’da Belçika Büyükelçiliği’ne giderek cinayeti itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

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Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi
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Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi
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Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi
4 / 6

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi
5 / 6

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi
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Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi
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