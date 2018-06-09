HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Belçika'da ''İçimizdeki Kahramanlar'' programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş: - ''15 Temmuz gecesi dışarıya çıktığımızda elimizde imanımız, bayrağımız ve liderimizden başka bir şey yoktu''

BRÜKSEL (AA) - 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş, "15 Temmuz gecesi dışarıya çıktığımızda elimizde imanımız, bayrağımız ve liderimizden başka bir şey yoktu.'' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Anvers şehrinde ''İçimizdeki Kahramanlar'' programı düzenledi. İftar yemeği verilen programa AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan 15 Temmuz gazisi Kıntaş, vatan sevgisinin imandan olduğunu belirterek, ''15 Temmuz gecesi dışarıya çıktığımızda elimizde imanımız, bayrağımız ve liderimizden başka bir şey yoktu.'' ifadesini kullandı.

Kıntaş, o gece Türk halkının bir ve beraber olduğunu vurgulayarak, ''Biz o gece dışarı çıktığımızda Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Zaza'sı, Arap'ı, Çerkez'i diye bir şey yoktu. Biz tek bir milettik, tek bir ümmettik. Biz birlik olduğumuz sürece ne FETÖ'sü ne PKK'sı bize bir şey yapamazlar.'' diye konuştu.

15 Temmuz'u iki yıldır arkadaşlarıyla beraber Avrupa'da ve Türkiye'de anlattıklarını söyleyen Kıntaş, ''Birlikteliğimiz devam ettiği sürece bu ülke ilelebet payidar kalacaktır.'' dedi.

TRT sunucusu Ersin Düzen'in moderatorlüğünü üstlendiği programa yaklaşık bin kişi katıldı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçimizdeki Kahramanlar

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.