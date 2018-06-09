Belçika'da ''İçimizdeki Kahramanlar'' programı

BRÜKSEL (AA) - 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş, "15 Temmuz gecesi dışarıya çıktığımızda elimizde imanımız, bayrağımız ve liderimizden başka bir şey yoktu.'' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Anvers şehrinde ''İçimizdeki Kahramanlar'' programı düzenledi. İftar yemeği verilen programa AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan 15 Temmuz gazisi Kıntaş, vatan sevgisinin imandan olduğunu belirterek, ''15 Temmuz gecesi dışarıya çıktığımızda elimizde imanımız, bayrağımız ve liderimizden başka bir şey yoktu.'' ifadesini kullandı.

Kıntaş, o gece Türk halkının bir ve beraber olduğunu vurgulayarak, ''Biz o gece dışarı çıktığımızda Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Zaza'sı, Arap'ı, Çerkez'i diye bir şey yoktu. Biz tek bir milettik, tek bir ümmettik. Biz birlik olduğumuz sürece ne FETÖ'sü ne PKK'sı bize bir şey yapamazlar.'' diye konuştu.

15 Temmuz'u iki yıldır arkadaşlarıyla beraber Avrupa'da ve Türkiye'de anlattıklarını söyleyen Kıntaş, ''Birlikteliğimiz devam ettiği sürece bu ülke ilelebet payidar kalacaktır.'' dedi.

TRT sunucusu Ersin Düzen'in moderatorlüğünü üstlendiği programa yaklaşık bin kişi katıldı.

