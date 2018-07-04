Belçika'da Müslüman genç kıza saldırı

ANDERLUES (AA) - Belçika'da iki gün önce saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman kızın yaşadığı Anderlues bölgesinde sessizlik hakim.

AA ekibi Anderlues kentinde Müslüman kızın saldırıya uğradığı sokağı görüntüledi. Sessizliğin hakim olduğu ve saldırının gerçekleştiği sokak çevresinde yaşayan ismini açıklamayan bir bölge sakini, "Olayı haberlerden öğrendim, son derece şaşkınım." dedi.

Bölgede böyle bir olayın daha önce yaşanmadığını dile getiren Arap asıllı bir kent sakini de "Saldırıya uğrayan kızın geçtiği yol son derece dar ve tenha." diye konuştu.

Çevredekilerin saldırıdan haberdar olamadığını ifade eden bölge sakini, kızın ailesini tanımadığını ve hiç duymadığını, "muhtemelen kente yeni taşınmış bir aile olabileceğini" kaydetti.

Anderleus Karakolu'nda AA muhabirine konuşan emniyet yetkilisi de "mağdurun güvenliği" nedeniyle bilgi veremeyeceğini, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kentin merkezinde restoran işleten Arap asıllı bir vatandaş da olayı dükkanına gelen bir Belçikalıdan duyduğunu ancak ne olaya ilişkin kente gelen bir gazeteci gördüğünü ne de güvenlik önlemi alındığını söyledi.