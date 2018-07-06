Belçika'da Müslüman genç kıza saldırı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 19 yaşındaki Müslüman kızın Anderlues kasabasında uğradığı saldırı Brüksel'de protesto edildi.
Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 50 sivil toplum örgütü üyesi basın bildirisi okuyarak tepkilerini ortaya koydu.
Adalet Sarayı önündeki gösteriye katılan saldırıya uğrayan kızın teyzesi Yasemin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının ardından STK'lerden ve vatandaşlardan büyük destek gördüklerini ifade etti.
Saldırganların henüz tutuklanmadığını söyleyen Yasemin, "Bizi Anderlues Belediye Başkanı dışında arayan hiçbir üst düzey siyasi olmadı." dedi.
Genç kız, pazartesi gecesi Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar, önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.
Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.
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