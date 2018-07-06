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Belçika'da Müslüman kıza saldırıyla ilgili 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:39 | Son Güncelleme

Belçika'da Müslüman kıza saldırıyla ilgili 2 gözaltı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Charleroi bölgesi yakınlarında hafta başında 19 yaşındaki Müslüman kıza düzenlenen saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Charleroi Savcılığı, genç Müslüman kıza pazartesi gecesi düzenlenen saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şüphelilerin haklarındaki suçlamaları reddettiği, soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.

Pazartesi gecesi Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde 19 yaşında bir Müslüman kız sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar, önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
anderlues Belçika Müslüman saldırı

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