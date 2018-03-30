HABER

Belçika’da öldürülen anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

BELÇİKA’nın Herstal kentindeki evlerinde geçen hafta cumartesi akşamı bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulunan Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), memleketleri Giresun’un Ülper köyünde toprağa verildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- BELÇİKA’nın Herstal kentindeki evlerinde geçen hafta cumartesi akşamı bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulunan Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), memleketleri Giresun’un Ülper köyünde toprağa verildi. Belçika’daki otopsilerinin ardından Emine ve annesi Fatma Yağmur’un cenazeleri Giresun’un Ülper köyüne getirildi. Anne ve kızı için öğlen vakti kılınan cenaze namazına Emine Yağmur’un eski eşi Ural Aydın da katıldı. Cenazeye katılan yakınları anne ve kızın ardından gözyaşı döktü. İl Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı cenaze namazından sonra anne ve kızı aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi. ANNE VE KIZI BIÇAKLANMIŞTI Giresun’un Ülper köyü nüfusuna kayıtlı Emine Yağmur, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek, Belçika’ya yerleşti. Aydın'dan 5 yıl önce boşanan genç kadın, annesi Fatma Yağmur’la birlikte bu ülkede yaşamaya başladı. Emine Yağmur, 2 yıl önce tanıştığı Beytullah Altıner ile ilişki yaşamaya başladı. Hamile kalan Emine Yağmur, kız çocuğu dünyaya getirdi ancak ikilinin arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Emine Yağmur, anlaşmazlık yaşadığı Beytullah Altıner’den ayrıldı. Kızını görmeye gelen Beytullah Altıner, iddiaya göre, genç kadını kadına şiddet uygulayıp, ölümle tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Beytullah Altıner, Emine Yağmur'a ‘Sizi öldürmek farz oldu’ mesajını gönderdi. ANKARA’DA TESLİM OLDU Beytulah Altıner, Emine Yağmur’dan olan kızını, eski eşinin evine getirdi. Beytullah Altıner’in eski eşi, durumdan şüphelenince Emine Yağmur’un boşandığı eşi Ural Aydın’a yaşananları anlattı. Ural Aydın, Belçika polisi ile birlikte 24 Mart Cumartesi gittiği evde, anne ile kızın cansız bedenlerini gördü. Anne- kızın bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Beytullah Altıner, olaydan sonra geldiği Türkiye’de Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği'ne başvurarak teslim oldu.

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.