Belçika’da öldürülen Giresunlu anne ve kızının cenazeleri Türkiye’ye gönderildi

Belçika’da dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur’un cenazeleri Türkiye’ye gönderildi.

Belçika’nın Liege Herstal bölgesinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur, 24 Mart’ta Beytullah A. tarafından evlerinde kafaları kesilerek öldürüldü. Cinayete kurban giden anne kız için bugün Liege Herstal’da oturdukları mahalledeki Ertuğrul Gazi Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye anne ve kızı tanıyan komşuları ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlar ile cenazelere sahip çıkan Emine Yağmur’un eski eşi Vural Aydın da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek olan cenazelerin Giresun’da Cuma günü kılınacak cenaze namazından sonra Ülper köyünde defnedileceği öğrenildi.