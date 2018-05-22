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Belçika'da polis kurşunu sığınmacı çocuğun ölümüne yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:27 | Son Güncelleme

Geçen hafta polisin takibe aldığı sığınmacı kamyonetinde ölü bulunan çocuğun polis kurşunu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da polisin sığınmacıları taşıyan bir kamyoneti takibe almasının ardından, ölü bulunan çocuğun polis kurşunu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Ignacio de la Serna, düzenlediği basın toplantısında, 17 Mayıs'ta polisin takibe aldığı ve durdurmak için ateş açtığı kamyonette ölü bulunan çocuğun polis kurşunu sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis yetkilisinin hakim karşısına çıkarıldığını ve tüm dellilerin gözden geçirildiğini aktaran Serna, "Ateş açan polis çok büyük keder içinde. Kendisi, böyle bir şeye asla neden olmak istemediğini belirtti." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Belçika'nın Namur kenti yakınlarında şüpheli bir kamyoneti takibe alan polisin, aracın durmaması sonucu ateş açtığı duyurulmuştu. Başka bir araca çarparak duran kamyonette 30 sığınmacının yanı sıra 2-3 yaşlarında bir çocuğun cesedine ulaşılmıştı. Otopsi sonuçları çocuğun yanağına isabet eden bir kurşun sonucu hayatını kaybettiğini belirtmiş ancak savcılıktan ilk etapta yapılan açıklamada kurşunun polis kurşunu olmadığı savunulmuştu.

Belçika'da tartışmalara neden olan sığınmacı çocuğun polis kurşunuyla öldürülmesi ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yarın protesto edilecek.

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