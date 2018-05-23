Belçika'da polis şiddeti protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 2 yaşında bir kız çocuğunun polis kurşunu sonucu hayatını kaybetmesi yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine akşam saatlerinde yüzlerce kişi Brüksel'deki Adalet Sarayı önünde toplandı.
Protestocular çevreye bebek ve çocuk elbiseleri ile oyuncaklar bıraktı.
Hükümetin göç politikası ve polis şiddetine karşı slogan atan protesto, yoğun güvenlik altında gerçekleştirildi.
Protestoda, Belçika'nın göç politikasını yeniden düzenlemesi ve polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulunuldu.
Geçen hafta Belçika'nın Namur kenti yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alan polisin, aracın durmaması sonucu ateş açtığı duyurulmuştu. Başka bir araca çarparak duran kamyonette 30 sığınmacının yanı sıra 2 yaşında bir kız çocuğunun cesedine ulaşılmıştı. Otopsi sonuçları çocuğun yanağına isabet eden bir polis kurşunu sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum