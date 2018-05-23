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Belçika'da polis şiddeti protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

Brüksel'de Adalet Sarayı önünde toplanan eylemciler, 2 yaşında bir kız çocuğunun polis kurşunu sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 2 yaşında bir kız çocuğunun polis kurşunu sonucu hayatını kaybetmesi yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine akşam saatlerinde yüzlerce kişi Brüksel'deki Adalet Sarayı önünde toplandı.

Protestocular çevreye bebek ve çocuk elbiseleri ile oyuncaklar bıraktı.

Hükümetin göç politikası ve polis şiddetine karşı slogan atan protesto, yoğun güvenlik altında gerçekleştirildi.

Protestoda, Belçika'nın göç politikasını yeniden düzenlemesi ve polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Geçen hafta Belçika'nın Namur kenti yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alan polisin, aracın durmaması sonucu ateş açtığı duyurulmuştu. Başka bir araca çarparak duran kamyonette 30 sığınmacının yanı sıra 2 yaşında bir kız çocuğunun cesedine ulaşılmıştı. Otopsi sonuçları çocuğun yanağına isabet eden bir polis kurşunu sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika kurşun polis protesto

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