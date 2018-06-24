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Belçika'da seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:08 | Son Güncelleme

Belçika'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

BRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçların belli olmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler sevinç gösterisi yaptı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyeleri, sonuçların açıklanmasının ardından kutlamalar yaptı. Belçika'daki kutlamalar, başkent Brüksel'de Türk mahallesi olarak bilinen Chaussee de Haecht sokağında yoğunlaştı.

Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, sık sık slogan attı, bir grup Türk araçlarıyla sokaklarda turladı.

Belçika polisi kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri aldı.

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Brüksel kimse sevinç

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