Belçika'da silahlı saldırı

BRÜKSEL (AA) - Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, dün Belçika'nın Liege kentinde 2'si polis 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Sypt, saldırganın 1987 doğumlu Benjamin Herman isimli Belçika vatandaşı olduğunu açıkladı.

Sypt, Marche-en-Famenne hapishanesinde tutuklu olan Herman'ın 24 saatliğine serbest bırakıldığını ve saldırıyı o süreçte düzenlendiğini söyledi.

Sözcü, saldırganın 2016-2017 yıllarında "radikal görüşlü kişilerle" irtibata geçtiğine ilişkin iddiaların da araştırıldığını dile getirdi.

- 1 kişiyi daha öldürmüş

Uyuşturucu satıcılığı, hırsızlık ve saldırı suçlarından cezaevine giren saldırganın hapishaneden ayrıldığı günün akşamı bir başka kişiyi de öldürdüğünü söyleyen Sypt, bu olay hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıklayan Sypt, "Tüm veriler saldırının bir terör saldırısı olduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

Sypt, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin ise araştırılmaya devam edildiğini kaydetti.