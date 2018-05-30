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Belçika'da silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt: - "Tüm veriler saldırının bir terör saldırısı olduğuna işaret ediyor"

BRÜKSEL (AA) - Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, dün Belçika'nın Liege kentinde 2'si polis 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Sypt, saldırganın 1987 doğumlu Benjamin Herman isimli Belçika vatandaşı olduğunu açıkladı.

Sypt, Marche-en-Famenne hapishanesinde tutuklu olan Herman'ın 24 saatliğine serbest bırakıldığını ve saldırıyı o süreçte düzenlendiğini söyledi.

Sözcü, saldırganın 2016-2017 yıllarında "radikal görüşlü kişilerle" irtibata geçtiğine ilişkin iddiaların da araştırıldığını dile getirdi.

- 1 kişiyi daha öldürmüş

Uyuşturucu satıcılığı, hırsızlık ve saldırı suçlarından cezaevine giren saldırganın hapishaneden ayrıldığı günün akşamı bir başka kişiyi de öldürdüğünü söyleyen Sypt, bu olay hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıklayan Sypt, "Tüm veriler saldırının bir terör saldırısı olduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

Sypt, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin ise araştırılmaya devam edildiğini kaydetti.

Liege şehir merkezinde bir saldırgan, yoldan geçen iki polis memuruna ateş açmış, saldırı sonucunda iki polis ve bir sivil hayatını kaybetmişti.

Liege Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırgan bıçakla iki polisi yaraladı ve silahlarını aldı. Ardından, silahla iki polisi öldürdü. Sonrasında ise bir araçta bulunan 22 yaşındaki bir kişiyi öldürdü." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırganın daha sonra bir liseye girerek burada bulunan bir kadını rehin almasının ardından, polisin operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, çatışmada dört polisin daha yaralandığı, saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

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Belçika silahlı saldırı terör saldırısı

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