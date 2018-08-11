Belçika'da staj yapmak isteyen genç kıza başörtüsü engeli

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Belçika'nın Flaman bölgesi Limburg'a bağlı Leopoldsburg beldesinde yaşayan Türk kökenli Belçika vatandaşı Betül Başlık'ın belediyeye bağlı huzurevinde staj için yaptığı başvuru, başörtülü olması nedeniyle reddedildi. Anvers'te Karel de Grote Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler ve Pedagoji Bölümünde dört yıllık lisans eğitimini kısa süre önce başarıyla tamamlayan ve Brüksel Serbest Üniversitesinde (VUB) yüksek lisans programına kabul edilen Başlık, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksek eğitimi boyunca sosyal ve akademik başarısıyla dikkati çeken Başlık, okulunda her zaman katılımcı ve olumlu bir ortamla karşılaştığını, öğretmenlerinin tesettürlü başarılı bir öğrenci olarak kendisine her zaman teşvik edici bir tutumla yaklaştığını aktardı. Eğitimi boyunca İrlanda'da dil eğitimi alan, öğrenci değişimi kapsamında Danimarka'ya giden, Malezya'da staj yapan ve Flamanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe bilen Başlık, Leopoldsburg Belediyesine bağlı huzurevinde staj imkanı açıldığını gördükten sonra eğitim aldığı alanda deneyim kazanmak için başvuruda bulunduğunu anlattı.

- "Başörtünü çıkarırsan yarın işe başlayabilirsin" Başlık, başvurusunun ardından mülakata çağrıldığını ve görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirterek, "Görüşmedeki hanımefendi 'belediyeyi araması gerektiğini ve başörtümün sorun olup olmayacağını sorması gerektiğini' iletti. O sırada belediyedeki yetkili ise 'başörtülü olduğum için işe alınamayacağımı, başörtümü çıkarırsam işe başlayabileceğimi' belirtti. Ben de onlara 'dini inancımdan vazgeçmeyeceğimi, başörtümü çıkaramayacağımı' bildirdim ve işe kabul edilmedim." diye konuştu. Söz konusu pozisyon için gerekli eğitimi aldığını, bunun başvuru için yeterli olduğunu ve başörtüsünün bir sorun olacağını hiç düşünmediğini ifade eden Başlık, belediyenin "Başörtünü çıkarırsan yarın işe başlayabilirsin" açıklaması karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. - "Dinimizden vazgeçmemizi istiyorlar" Belediyenin "dini sembollerin" kamu iş alanlarında yasak olmasını gerekçe gösterdiğini anlatan Başlık, "Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak herkesle aynı haklara sahip olmak istiyorum." dedi.