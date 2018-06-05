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Belçika'da teniste Ermeni asıllı suç örgütü açığa çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Belçika Federal Savcılığı, 2014 yılından beri tenis oyuncularına rüşvet vererek maçta şike yapan, çoğunluğunu Ermeni asıllı kişilerin oluşturduğu Belçika merkezli suç örgütüne operasyon düzenledi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da federal ve yerel polis operasyonlarıyla, 2014'ten beri tenis oyuncularına rüşvet vererek maçta şike yapan, çoğunluğu Ermeni asıllılardan oluşan Belçika merkezli suç örgütü açığa çıkarıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı kentlerinde yapılan operasyon sonucu 13 kişi gözaltına alındığı, tetkik hakiminin soruşturmayı yürüttüğü bildirildi.

Yapılan adli tahkikat sonucu, 2014 yılından beri çoğunluğunu Ermeni asıllıların oluşturduğu Belçika merkezli bir suç grubunun bahis oyunlarından kazanım sağlamak için tenis oyuncularına rüşvet vererek maç sonuçlarını etkilediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 2015 yılında kumar oynanan kurumlar komitesinin verdiği raporda Ermeni asıllı kişilerin şikecilik yaptığına ilişkin bilgi paylaşıldığı ifade edildi. Şüphelilerin benzer profile sahip olduğu, çoğunun geliri olmayan, işsiz ve maddi sıkıntıları bulunan bireylerden oluştuğu belirtildi.

Tenis turnuvalarının kaydedilmemesinin şikenin daha kolay yapılmasına olanak sağladığına işaret edilen açıklamada, suç örgütünün şiddet ve tehditlere başvurmaktan da kaçınmadığı vurgulandı.

Açıklamada, suç örgütünün yasa dışı yollarla yüksek miktarda para transferi yaptığı bildirildi.

Operasyonun Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından desteklendiği, Belçika'yla aynı zamanda Almanya, Fransa, Bulgaristan, Slovakya, Hollanda ve ABD'de operasyon düzenlendiği aktarıldı.

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Belçika Belçika Federal Savcılığı suç örgütü Tenis

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