Belçika'daki saldırıya hükümet yetkililerinin tepkisizliği eleştiriliyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika İslamafobiyle Mücadele Derneği (CCIB), hafta başında Charleroi kentinde 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırı hakkında Belçikalı yetkililerden tepki gelmemesini eleştirdi.

CCIB'den yapılan yazılı açıklamada, dernek yetkililerinin saldırı sonrasında aileyle bir araya geldiği, mağdurun saldırı sonrasında geceyi hastanede geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bu saldırı, toplumumuzu, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi hedef almıştır. Bu masum kıza yönelik korkunç saldırı, Başbakanımızın (Charles Michel) tepki vermesi için yeterli değil mi?" ifadesine yer verildi.

Hükümet yetkililerinin saldırı hakkında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu aktarılan açıklamada, "Belçika kamuoyu, yetkililerden bu saldırıyı sert bir şekilde kınamalarını ve ülkedeki Müslüman toplumu hedef alan şiddet ve nefrete karşı gelmelerini bekliyor." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, CCIB'nin, acil bir şekilde Adalet Bakanı Koen Geens ve Başbakan Charles Michel ile görüşme talep ettiği belirtilerek, Belçika'daki Müslüman toplum nezdinde endişenin arttığına dikkati çekildi.