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Belçika'daki saldırıya hükümet yetkililerinin tepkisizliği eleştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Belçika İslamafobiyle Mücadele Derneği: "Bu saldırı, toplumumuzu, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi hedef almıştır. Bu masum kıza yönelik korkunç saldırı, Başbakanımızın tepki vermesi için yeterli değil mi?" - "Belçika kamuoyu, yetkililerden bu saldırıyı sert bir şekilde kınamalarını ve ülkedeki Müslüman toplumu hedef alan şiddet ve nefrete karşı gelmelerini bekliyor"

BRÜKSEL (AA) - Belçika İslamafobiyle Mücadele Derneği (CCIB), hafta başında Charleroi kentinde 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırı hakkında Belçikalı yetkililerden tepki gelmemesini eleştirdi.

CCIB'den yapılan yazılı açıklamada, dernek yetkililerinin saldırı sonrasında aileyle bir araya geldiği, mağdurun saldırı sonrasında geceyi hastanede geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bu saldırı, toplumumuzu, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi hedef almıştır. Bu masum kıza yönelik korkunç saldırı, Başbakanımızın (Charles Michel) tepki vermesi için yeterli değil mi?" ifadesine yer verildi.

Hükümet yetkililerinin saldırı hakkında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu aktarılan açıklamada, "Belçika kamuoyu, yetkililerden bu saldırıyı sert bir şekilde kınamalarını ve ülkedeki Müslüman toplumu hedef alan şiddet ve nefrete karşı gelmelerini bekliyor." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, CCIB'nin, acil bir şekilde Adalet Bakanı Koen Geens ve Başbakan Charles Michel ile görüşme talep ettiği belirtilerek, Belçika'daki Müslüman toplum nezdinde endişenin arttığına dikkati çekildi.

- Failleri bulmaya yardım edene 20 bin avro ödül

Öte yandan, Fransızca yayın yapan "DH.be" internet sitesinin haberine göre, saldırının meydana geldiği Anderlues bölgesinde, Fatah Larabi adlı Cezayir asıllı bir iş adamı, faillerin bulunmasına yardımcı olan kişiye 20 bin avro ödül vereceğini açıkladı.

Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde, Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar, önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.

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